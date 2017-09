Neuer volta a lesionar o pé e desfalca o Bayern; gripado, Robben também é baixa

O Bayern de Munique anunciou nesta segunda-feira que o goleiro Manuel Neuer voltou a sentir uma lesão no pé esquerdo, que já havia o afastado dos gramados por alguns meses. Com isso, o jogador voltará a ser desfalque para a equipe bávara, assim como o holandês Arjen Robben, que está gripado.

Neuer voltou a contundir-se no treino desta segunda e, por isso, ficará de fora do duelo diante do Schalke 04, nesta terça, em Gelsenkirchen, pelo Campeonato Alemão. O goleiro ainda será submetido a exames para determinar a gravidade do problema e a previsão do período de afastamento.

"Manuel Neuer lesionou seu pé esquerdo no treino desta segunda-feira e vai perder a partida diante do Schalke. O goleiro será submetido a exames na terça para determinar a extensão da lesão", explicou o clube.

O problema preocupa por ser no mesmo pé que Neuer já havia machucado com gravidade. Em abril, o goleiro sofreu uma fratura no local e ficou afastado dos gramados por mais de quatro meses. Seu retorno aconteceu há apenas 20 dias, em 26 de agosto.

Se Neuer preocupa, a questão envolvendo Robben é mais simples. O atacante holandês apresentou um quadro de gripe nesta segunda-feira e será poupado. A tendência, porém, é que ele retorne já no duelo de sexta-feira contra o Wolfsburg em casa, novamente pelo Campeonato Alemão.

Veja Também

Comentários