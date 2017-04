Neuer sofre fratura no pé e desfalca o Bayern no restante da temporada

Eliminado nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa pelo Real Madrid, o Bayern de Munique sofreu uma baixa de peso no jogo da última terça-feira. O goleiro Manuel Neuer sofreu uma fratura no pé esquerdo durante a partida, disputada no Santiago Bernabéu, e vai ficar afastado dos gramados no restante da temporada 2016/2017.

O Bayern explicou que Neuer sofreu a lesão durante a prorrogação do jogo, quando Cristiano Ronaldo marcou o seu terceiro gol na vitória por 4 a 2 do time espanhol. "Neuer está gravemente contundido. Ele vai ficar fora por oito semanas", anunciou Karl-Heinz Rummenigge, o CEO do clube alemão.

Este é o segundo problema que Neuer tem no pé esquerdo na atual temporada. O goleiro, de 31 anos, passou por uma pequena cirurgia no local em 29 de março após se lesionar durante um treino. Agora, porém, a gravidade da contusão é bem maior.

Com o afastamento pelo restante da temporada, Neuer vai desfalcar o Bayern nas últimas cinco rodadas do Campeonato Alemão - a equipe lidera o torneio com uma vantagem de oito pontos para o segundo colocado RB Leipzig. Além disso, o time está envolvido nas semifinais da Copa da Alemanha e vai receber o Borussia Dortmund na próxima quarta-feira.

Sem Neuer, o técnico Carlo Ancelotti vai optar pela escalação de Sven Ulreich na meta do Bayern de Munique nos compromissos restantes da temporada, como já havia ocorrido nos três jogos do Campeonato Alemão em que o goleiro titular da seleção alemã desfalcou o seu time.

