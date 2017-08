Neuer é confirmado como desfalque do Bayern na estreia do Campeonato Alemão

Depois de ficar fora da excursão que o Bayern de Munique fez pela Ásia durante a sua pré-temporada por causa de uma fratura no pé sofrida em abril, Manuel Neuer foi confirmado como desfalque do time no jogo de estreia no Campeonato Alemão, nesta sexta-feira, contra o Bayer Leverkusen, em casa, às 15h30 (de Brasília), quando o duelo vai abrir a edição 2017/2018 da competição.

O goleiro da seleção alemã vem trabalhando duro para poder voltar a jogar o mais rápido possível, mas o técnico Carlo Ancelotti revelou nesta quinta-feira, em entrevista coletiva, que o jogador está descartado da partida na Allianz Arena por entender que a escalação do atleta ainda pode ser considerada arriscada.

"Manuel Neuer não vai jogar amanhã. Não queremos correr nenhum risco. Veremos como ele estará na próxima semana, mas acho que ele estará preparado para atuar contra o Werder Bremen", afirmou o treinador, se referindo ao confronto marcado para o dia 26 de agosto, fora de casa, pela segunda rodada do Campeonato Alemão.

Sem poder contar com o astro no gol, o Bayern vai começar a defender nesta sexta-feira uma longa hegemonia de quem ganhou as últimas cinco edições da competição nacional, sendo a maioria delas com facilidade, tendo em vista o tamanho domínio que passou a impor sobre os outros times da Alemanha.

Além de Neuer, Javi Martinez, Thiago Alcântara, Juan Bernat, Jérôme Boateng e o recém-contratado James Rodríguez estão entre os jogadores descartados desta estreia do Bayern por motivo de lesão. O peso das baixas, porém, foi minimizado por Ancelotti nesta quinta. "Nós temos jogadores lesionados, mas isso não é um grande problema", disse o treinador.

Ancelotti terá como compensação aos desfalques os retornos de David Alaba e Arjen Robben, que se recuperaram de lesões recentes. O comandante, entretanto, preferiu não confirmar a presença dos dois jogadores como titulares nesta sexta. "Ambos estão em boa condição, mas vou decidir a escalação amanhã", avisou.

Ao projetar o duelo com o Leverkusen, o italiano destacou que vê a sua equipe "pronta para o jogo" e disse esperar que a mesma possa exibir um "bom desempenho", embora tenha admitido que uma estreia é "sempre difícil", entre outros motivos, pelo fato de ainda não saber em qual estágio de competitividade está o adversário neste início de temporada.

Veja Também

Comentários