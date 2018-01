Netto BJJ quer 2018 ativo e cita Racionais: “Quem não é visto, não é lembrado”

Depois de sua última participação no TUF Brasil 4, em março de 2015, o goiano Joaquim Silva, mais conhecido por “Netto BJJ” - Divulgação

Depois de sua última participação no TUF Brasil 4, em março de 2015, o goiano Joaquim Silva, mais conhecido por “Netto BJJ”, lutou apenas mais uma vez no mesmo ano ao assinar com o Ultimate, e depois fez só uma luta por ano na organização. Seguidas lesões atrapalharam o atleta da equipe curitibana Evolução Thai. No próximo sábado, no UFC Charlotte, Netto BJJ espera começar a fazer uma temporada bem diferente das anteriores. A intenção? Entrar de vez no radar do peso-leve (até 70kg) e ganhar visibilidade entre os fãs do MMA.

- O ano de 2018 começou ótimo, comecei trabalhando e espero fazer de três a quatro lutas esse ano. Quanto mais lutar, mais visibilidade vou ter, mais meu nome vai ficar na boca da galera. Preciso de mais lutas. Infelizmente tive lesões e assim você cai no esquecimento. “Quem não é visto, não é lembrado”, já dizia os Racionais. A gente tem que estar em evidência sempre. Esse ano quero dar uma alavancada grande na minha carreira - disse o lutador ao Combate.com em conversa pelo telefone, citando um provérbio português citado pelos Racionais Mc’s na letra da música “Eu sou 157”.

Para o lutador, a categoria que tem Conor McGregor como campeão linear e Tony Ferguson dono do cinturão interino é a mais difícil do MMA. Netto BJJ, que tem um cartel invicto com 10 vitórias, enfrenta o americano Vinc Pichel na cidade da Carolina do Norte, nos EUA. Caso venha a 11ª vitória, ele acredita que se colocará no ranking e à espera de rivais bem posicionados.

- Essa divisão é a mais difícil do planeta, a que tem mais atletas, a mais corrida e concorrida. E a gente tem esse problema que o campeão não luta. Dentro da organização ainda me vejo sem moral, fiz três lutas com três vitorias, não tenho tanta mídia como deveria ter, mas estou tranquilo. É só o que eu acho. Depois dessa próxima luta não tem como não olharem para mim e me darem atenção, e me colocar com adversários ranqueados e me colocar no ranking. Estou no radar, não tem como não me notar. Vim para ficar e ser o futuro do esporte. Me vejo só crescendo, o caminho é bem longo, mas vou fazer degrau por degrau.

Com a luta no próximo sábado, o lutador da Evolução Thai precisou evitar os exageros das festas de fim de ano, e o Ano Novo foi literalmente trabalhando na academia. Ao menos, ele teve a companhia do peso-pena e companheiro de equipe Godofredo Pepey.

- O camp para essa luta foi bem tranquilo. Não teve nenhum contratempo, não tive lesão, nada que me atrapalhasse durante os treinos. Só deu uma baixa da galera no fim do ano, que todo mundo viaja, quem não lutou e não tem compromissos. Eu e Pepey passamos Natal e Ano Novo de dieta e treinando juntos. No dia 31, às 23h30, a gente ainda estava treinando na academia, passamos a virada literalmente treinando. Todo esse sacrifício foi em prol desse dia 27 agora. Cheguei muito bem nessa semana, e com o peso bem mais baixo que das outras vezes. Foi um camp bem tranquilo.

Outro ponto tranquilo para o lutador foi o corte de peso. Dessa vez, Netto BJJ chegou para a semana da luta mais próximo dos 70kg. Ele pôde até pressionar o rival com pratos bem chamativos.

- Foi bem mais tranquilo. Essa semana estou me dando ao luxo de comer bem mais do que comia em outros eventos. Estou cheio de energia. Chegava normalmente com 79kg, 78,5kg. Dessa vez cheguei com 76,9kg, 77kg. Meu metabolismo é bem acelerado, cheguei leve. No primeiro treino que fiz baixei quase 3kg, e nos dois primeiros cafés aqui me dei o luxo de comer bem. A galera estava tomando cafezinho e passo com um pratão (risos). Isso faz diferença no psicológico.

Sobre o rival, que tem dez vitórias e uma derrota, e que também é oriundo do TUF, Netto não vê perigoso no jogo dele. A previsão é que a luta não passe dos primeiros cinco minutos diante de Vinc Pichel.

- De perigoso não vejo nada. Ele busca o trabalho dele, e o perigoso serei eu ali dentro. Quando você começa a ver muito o adversário, acaba treinando em cima da qualidade dele, coisa que ele vai buscar e vai fazer. Ele vai querer fugir da minha mão direita, que vai entrar, não vai ter como. Ele é um grappling, mas na última luta buscou mais em pé. Tomara que ele continue assim nessa luta, vai ajudar muito no meu jogo. Sempre busco a luta em pé, mas vou surpreender, vou sentir a luta e, a depender do momento, quero colocar para baixo, trabalhar meu jiu-jítsu e finalizar e nocautear no primeiro round. Tenho sete lutas vencidas no primeiro round e quero fazer a oitava no UFC - concluiu.

