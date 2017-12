Nets surpreende e vence Thunder na Cidade do México pela NBA

A grande atuação de Russel Westbrook na rodada de quinta-feira da NBA não foi suficiente para evitar a derrota do Oklahoma City Thunder. Em partida disputada na Cidade do México, o time acabou sendo batido pelo Brooklyn Nets por 100 a 95.

Westbrook fechou o jogo como cestinha, com 31 pontos, e ainda acumulou oito rebotes e seis assistências. Steven Adams marcou 12, enquanto Carmelo Anthony fez 11, mas com apenas cinco de 20 arremessos de quadra convertidos. Paul George, com uma lesão na panturrilha direita, desfalcou o Thunder, o nono colocado da Conferência Oeste.

Pelo Nets, Caris Levert marcou 19 pontos, Rondae Hollis-Jefferson anotou 17 e Allen Crabbe registrou 15. Assim, o time conseguiu superar as ausências de Jeremy Lin e D'Angelo Russell, ambos contundidos. O Nets voltará a jogar na Cidade do México no sábado, diante do Miami Heat. O time ocupa apenas a 12ª posição no Leste.

Em grande fase e na liderança da Conferência Oeste, o Houston Rockets conquistou a oitava vitória consecutiva na temporada 2017/2018 da NBA ao superar, na noite de quinta, o Utah Jazz por 112 a 101, em Salt Lake City. Além disso, o time soma 14 triunfos nos últimos 15 duelos.

James Harden marcou 29 pontos e Ryan Anderson registrou 23 pelo Rockets, enquanto Chris Paul ficou próximo de um "triple-double" com 18 pontos, 13 assistências e nove rebotes. Donovan Mitchell anotou 26 pontos e Raulzinho acumulou cinco pontos, um rebote e uma assistência nos nove minutos em que atuou pelo Jazz, o oitavo colocado do Oeste.

Com uma cesta de três de Brandon Ingram a 0s8 do fim, o Los Angeles Lakers superou o Philadelphia 76ers por 107 a 104, fora de casa, na noite de quinta. O arremesso decisivo fez Ingram fechar a partida com 21 pontos anotados e levou o Lakers a encerrar uma série de cinco derrotas.

Julius Randle e Jordan Clarkson marcaram 16 pontos cada para o time de Los Angeles, o décimo colocado do Oeste, enquanto Lonzo Ball somou dez pontos, oito rebotes e oito assistências. Joel Embiid marcou 33 pontos e Ben Simmons registrou um "triple-double" de 15 assistências, 13 rebotes e 12 pontos pelo 76ers, o oitavo melhor time do Leste.

Já o Washington Wizards contou com 34 pontos de Bradley Beal e 21 de Markieff Morris para superar o Phoenix Suns por 109 a 99, fora de casa. T.J. Warren anotou 23 pontos pelo Suns, que não contou com o lesionado Devin Booker.

Confira os jogos da rodada de sexta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Chicago Bulls

Detroit Pistons x Golden State Warriors

Indiana Pacers x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x Denver Nuggets

Memphis Grizzlies x Toronto Raptors

Milwaukee Bucks x Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans x Sacramento Kings

San Antonio Spurs x Boston Celtics