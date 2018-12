Nets ignora atuação inspirada de LeBron, bate o Lakers e amplia sequência invicta

O Brooklyn mostrou mais uma vez que quer se firmar como um dos concorrentes a uma vaga nos playoffs da Conferência Leste. Na rodada de terça-feira da NBA, a equipe recebeu o Los Angeles Lakers e ignorou a grande atuação de LeBron James para vencer mais uma vez na temporada, ao fazer 115 a 110.

Esta foi a sexta vitória consecutiva do Nets, melhor sequência da liga, sendo a 14.ª no total para os décimos colocados da conferência, mesmo número do oitavo lugar Orlando Magic, mas com três derrotas a mais - 18 a 15. Já o Lakers perdeu pela segunda vez seguida e está em quarto no Oeste, com 18 triunfos em 31 jogos.

Apesar da derrota, LeBron teve grande atuação. Depois de marcar somente 13 pontos na queda para o Washington Wizards no domingo, o astro terminou com 36 pontos, 13 rebotes e oito assistências na terça. Só não foi melhor porque não levou o time à vitória e porque ficou marcado por um lindo toco que sofreu de Jarrett Allen ainda no primeiro quarto. "Ele tem 20 e poucos anos, eu já passei dos 30. Para mim, demora um pouco mais para aquecer", brincou o astro sobre o lance.

Outro atrativo da partida foi o duelo entre o ex-armador do Lakers, D'Angelo Russell, e o atual, Lonzo Ball. E eles não decepcionaram. Russell terminou como cestinha do lado vencedor, com 22 pontos, além de 13 assistências, enquanto Ball anotou 23 pontos e foi o segundo maior pontuador do time californiano.

Se o Lakers perdeu a segunda seguida, a maior sequência de vitórias do Oeste é do líder Denver Nuggets. Na terça, a equipe do Colorado chegou ao 21.º triunfo na temporada, o quarto seguido, em 30 partidas, ao passar pelo Dallas Mavericks por 126 a 118, em casa. Pior para os texanos, que perderam a terceira seguida e aparecem em nono da conferência, fora da zona de playoffs.

Quem conduziu o Nuggets mais uma vez foi o pivô Nikola Jokic. Um dos principais jogadores da posição na NBA, o sérvio anotou um "double-double" ao terminar com 32 pontos e 16 rebotes. Ele ainda foi auxiliado pelo armador Jamal Murray, autor de 22 pontos, 15 assistências e sete rebotes.

Pelo Mavericks, de nada adiantou outra grande atuação do novato Luka Doncic, também autor de um "double-double" ao anotar 23 pontos e 12 assistências, além de seis rebotes. Harrison Barnes foi o cestinha da equipe, com 30 pontos, e DeAndre Jordan terminou com 11 pontos e 12 rebotes.

Voltando para o Leste, o Atlanta Hawks deixou a lanterna da conferência nas mãos do Chicago Bulls ao vencer pela sétima vez na temporada, diante do Washington Wizards, por 118 a 110, com 20 pontos e 13 rebotes de John Collins. Já o terceiro colocado Indiana Pacers foi surpreendido pelo Cleveland Cavaliers, apenas 13.º, por 92 a 91, com 15 pontos e 16 rebotes de Larry Nance Jr..

Acompanhe as partidas da NBA nesta quarta-feira:

Charlotte Hornets x Cleveland Cavaliers

Orlando Magic x San Antonio Spurs

Philadelphia 76ers x New York Knicks

Boston Celtics x Phoenix Suns

Toronto Raptors x Indiana Pacers

Chicago Bulls x Brooklyn Nets

Houston Rockets x Washington Wizards

Milwaukee Bucks x New Orleans Pelicans

Minnesota Timberwolves x Detroit Pistons

Utah Jazz x Golden State Warriors

Portland Trail Blazers x Memphis Grizzlies

Sacramento Kings x Oklahoma City Thunder