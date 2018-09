Neste fim de semana, saltos de bungee jump são atração no Parque das Nações Indígenas

Para saltar de bungee jumping é preciso ter no mínimo 14 anos de idade, e estar acompanhado de um responsável - Divulgação

Se você procura um programa diferente para o próximo fim de semana, aqui vai um: saltar de bungee jump com vista maravilhosa de Campo Grande. Nos dias 22 e 23 de setembro os saltos acontecem dentro do Parque das Nações Indígenas.

O salto

Quem quiser saltar vai poder se aventurar de uma altura de até 45 metros, equivalente a um prédio de 15 andares. Através de um guindaste, você e seu instrutor serão içados em uma espécie de gaiola, até a altura de Chega a hora do salto. Seu instrutor lhe dá OK e você se joga através da porta da gaiola. A queda livre (esticamento) tem duração aproximada de 3 segundos até o repuxo do sistema elástico (que se repete em torno de 4 vezes) até a parada total. O pouso acontece no mesmo local do içamento e à vista de todos os seus amigos presentes.

Em solo, haverá um bolsão de ar semelhante ao utilizado para resgate de pessoas em edifício em chamas pelo Corpo de bombeiros. O equipamento de segurança tem aproximadamente 4mx4m por 2m de altura, garantindo ainda mais a integridade de quem quer se aventurar neste esporte.

A empresa

A Pantanal Paraquedismo surgiu em Campo Grande, com atletas filiados à CBPQ - Confederação Brasileira de Paraquedismo, determinada a resgatar e promover o esporte do Paraquedismo em todo o estado de MS e MT. Com uma visão ousada, tem a proposta de levar o paraquedismo ao público comum. A equipe acredita que o esporte pode unir diferentes grupos e idades, tendo como o propósito principal o combate contra as drogas.

“Acreditamos que o esporte é um dos principais caminhos nesta importante luta contra as drogas. Assim buscamos através da visibilidade do evento ajudar nossas parceiras, clínicas de reabilitação de dependentes químicos CERTA e CADRI”, ressalta um dos organizadores.

Quem pode saltar ?

Para saltar de bungee jumping é preciso ter no mínimo 14 anos de idade, e estar acompanhado de um responsável. O peso limite para prática é de até 160 quilos. Não é permitido que pessoas com algum problema de saúde (como problemas na coluna ou coração, por exemplo) ou que tenham feito alguma cirurgia recentemente saltem. “Não é necessário ter nenhum conhecimento prévio sobre o assunto – na hora do salto, o instrutor vai explicar como funciona e auxiliar a pessoa que for saltar”, explica o organizador.

Também é recomendado que quem vá saltar esteja com roupas leves, como de academia ou prática de esportes, e evite alimentos pesados antes do salto.

Valores

Os saltos custam até amanhã (21) R$120, e no dia do evento o valor é de R$150, e pode ser parcelado em até 12x no cartão. As reservas podem ser feitas pelo site www.pantanalparaquedismo.com.br. Todos os saltos podem ser filmados pelo participante, ou o mesmo poderá alugar o equipamento de filmagem com a organização do evento.