Nelsinho Piquet festeja 'belo início de ano' após 6º lugar em prova da Fórmula E

Nelsinho Piquet terminou em sexto lugar a etapa de Santiago da Fórmula E, no último sábado, quando exibiu satisfação com o seu desempenho nesta nova disputa da novata categoria de carros elétricos. Embora tenha ficado fora do pódio, ele festejou o fato de que está conseguindo manter uma regularidade nestas primeiras provas do campeonato, que na capital chilena contou com o francês Jean-Eric Vergne como vencedor.

Com o resultado deste sábado, Nelsinho se manteve entre os cinco primeiros colocados na classificação da temporada, justamente em quinto lugar, com 33 pontos. "Sem dúvida, foi um belo início de temporada. Ficar entre os cinco em todas as corridas é nosso objetivo, e o pódio virá como consequência", ressaltou o filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet.

O piloto da equipe Jaguar terminou em sexto lugar nesta prova em Santiago depois de ter largado em quinto. "Foi um dia bom. O carro tem muito potencial, mais que eu imaginava para falar a verdade", disse o piloto, para depois apontar a necessidade de a sua equipe saber administrar as exigências e limitações do modelo elétrico.

"Quando parei no primeiro stint, provavelmente tinha energia ainda para dar uma volta. Então isso realmente mostrou a capacidade do carro. Agora temos que manejar a temperatura da bateria e a energia um pouco melhor. São os pontos que ainda precisamos aprimorar. Hoje as outras equipes fizeram melhor isso? Por isso algumas vezes eu estava rápido, mas em outras precisava diminuir o ritmo", explicou Nelsinho, primeiro campeão da Fórmula E, com o título obtido na temporada 2014/2015.

Vencedor da prova chilena, Vergne liderou uma inédita dobradinha da equipe Techeetah no pódio da Fórmula E com o alemão André Lotterer terminando em segundo lugar, enquanto o suíço Sebastien Buemi ficou na terceira posição pela Renault. O sueco Felix Rosenqvist, da Mahindra, e o inglês Sam Bird, da Virgin, completaram o grupo dos cinco primeiros, logo à frente de Nelsinho.

Outro brasileiro do grid da Fórmula E, Lucas di Grassi foi apenas o 17º colocado em Santiago por causa de novos problemas com o seu carro da Audi e segue sem pontuar nesta temporada, depois de ter faturado o título na edição passada da competição com um monoposto da Renault.

Com o triunfo deste sábado, Vergne chegou aos 71 pontos e se garantiu na liderança do campeonato, que terá a sua próxima etapa no dia 3 de março, na Cidade do México. Antes da corrida em Santiago, a temporada 2017/2018 da Fórmula E também contou com provas em Hong Kong e Marrakesh.