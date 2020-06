Negociação pode ter afetado rendimento de Arthur, diz técnico do Barcelona

O técnico do Barcelona, Quique Setién - (Foto: Divulgação)

O técnico do Barcelona, Quique Setién, acredita que a negociação envolvendo o volante Arthur e a Juventus pode ter afetado o rendimento do jogador brasileiro na vitória do time espanhol sobre o Athletic Bilbao na terça-feira. Os catalães venceram por 1 a 0, retomaram a liderança provisória do Campeonato Espanhol, mas Arthur apresentou atuação discreta.

"Se este for o caso, tenho certeza que o afetou, sim", declarou Setién, que evitou confirmar a negociação. De acordo com a imprensa italiana, o Barça teria recebido proposta de 80 milhões de euros (cerca de R$ 470 milhões) da Juventus pelo atleta da seleção brasileira.

Apesar da especulação sobre a saída de Arthur, o treinador disse estar satisfeito com sua atuação na temporada. "Estou muito feliz com o que ele está fazendo, é um jogador importante para nós. E vamos tentar tirar o melhor dele", afirmou.

O técnico disse que tentará blindar o brasileiro nas próximas semanas. "Dada a situação, precisamos de todos os jogadores e vamos tentar nos isolar desta situação e da mídia, que está reportando e falando sobre estes rumores", afirmou Setién. "Preciso que ele (Arthur) esteja focado. É verdade que estamos numa situação difícil, mas temos que superá-la."

O jogador de 23 anos chegou ao Barcelona em julho de 2018, após se destacar com a camisa do Grêmio, a um custo de 32,8 milhões de euros (cerca de R$ 192 milhões, na cotação atual). Nesta temporada, ele soma 27 jogos com a camisa do Barça, em diferentes competições.