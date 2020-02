NBA faz homenagem e dá nome de Kobe Bryant a prêmio de MVP do All-Star Game

O comissário da NBA, Adam Silver, anunciou neste sábado, antes do início do segundo dia do All-Star Weekend, que o prêmio de MVP do All-Star Game ganhou um nome e passará a se chamar "Kobe Bryant MVP", em homenagem ao ídolo do basquete, que morreu recentemente em acidente de helicóptero junto da sua filha Gianna e outras sete pessoas.

Antes desta edição, o prêmio de MVP do jogo que reúne as principais estrelas da liga norte-americana de basquete não tinha um nome específico.

"Estávamos pensando sobre qual é a melhor maneira de homenagear Kobe", disse Adam Silver no United Center na entrevista coletiva que precedeu os torneios de habilidades, bolas de três e enterradas. "Para todos nós, parece a maneira mais apropriada de trazer honra a ele", completou o comissário da NBA.

Campeão da NBA com o Los Angeles Lakers cinco vezes, Kobe foi convocado para o All-Star Game 18 vezes consecutivas. O ídolo dos Lakers ainda foi quatro vezes MVP do Jogos das Estrelas, do qual participou pela primeira vez em 1998, quando tinha 18 anos.

Haverá ainda uma série de outras homenagens para Kobe Bryant, começando pelo formado do All-Star Game. Nesta edição, os times capitaneados por Giannis Antetokounmpo e LeBron James vão se enfrentar nos três primeiros quartos, com todos começando com o placar zerado e duração de 12 minutos. No início do quarto período, o relógio será desativado e uma pontuação final será definida com base no acumulado da partida e mais 24 pontos, número da camisa que Kobe utilizou em dez das 20 temporadas na NBA.

Além disso, todo o time liderado por LeBron James usará a camisa 2, número que Gigi usava no Mamba Sports Academy. Do outro lado, o time capitaneado por Giannis Antetokounmpo vai vestir a camisa 24. O duelo será neste domingo, a partir das 22 horas, em Chicago.