NBA divulga tabela e primeiro jogo será entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans

A tabela para o retorno da NBA foi divulgada na noite desta sexta-feira. Interrompida em 12 de março após o pivô Rudy Gobert testar positivo para covid-19, a temporada recomeça no dia 30 de julho, no Complexo da Disney, na Florida, com o jogo entre Utah Jazz e New Orleans Pelicans às 19h30. Em seguida jogam Los Angeles Clippers e Los Angeles Lakers, às 22h.

No dia seguinte, mais seis jogos: Orlando Magic x Brooklyn Nets; Memphis Grizzlies x Portland Trail Blazers; Phoenix Suns x Washington Wizards; Boston Celtics x Milwaukee Bucks, Sacramento Kings x San Antonio Spurs e Houston Rockets x Dallas Mavericks.

As 22 equipes participantes serão as oito com melhores campanhas em cada conferência e as seis franquias que se encontram, atualmente, pelo menos seis jogos atrás da oitava equipe nas duas conferências. O reinício da competição será com os times disputando oito partidas de classificação.

Com a conclusão dos jogos restantes, as sete equipes de cada conferência com as melhores campanhas, combinando resultados da temporada regular e das últimas partidas de classificação, serão definidas para as posições de um a sete para os playoffs da NBA em cada conferência.

Se a equipe com a oitava melhor campanha (considerando resultados da temporada regular e jogos restantes) de uma conferência estiver mais de quatro jogos à frente da nona colocada, a franquia que estiver ocupando a oitava posição estará classificada aos playoffs.

Caso a equipe com oitava melhor campanha estiver quatro jogos ou menos à frente da rival que ocupa a nona posição, as duas franquias vão se enfrentar uma série de até três partidas para definir o oitavo classificado. A nona equipe vai precisar vencer duas vezes para assegurar a vaga. À oitava equipe, uma vitória será suficiente para a classificação.

Entre os critérios para desempate aos playoffs será usada a campanha das equipes. Uma vez que estejam definidas as 16 equipes classificadas, os playoffs seguirão com o formato tradicional com quatro rodadas em séries melhor de sete partidas. Um possível último jogo das finais da NBA 2020 será em 13 de outubro.