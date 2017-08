Nascido em berço são-paulino, Leonardo se tornou corintiano após ver Marcelinho Carioca jogar

No dia 1 de setembro de 2017, o famoso Corinthians completa seus 107 anos. O Timão, como é chamado por seus torcedores, foi fundado em 1910, por um grupo de operários do bairro Bom Retiro, em São Paulo. O clube é um dos mais bem-sucedidos do Brasil e das Américas nos últimos anos. Atualmente ocupa o primeiro lugar na classificação da série A do Campeonato Brasileiro.

Conversamos com um torcedor convicto do timão, Leonardo Barbosa, 27 anos, que, por ironia, e paixão do pai pelo rival São Paulo, tem o nome de um jogador do Tricolor Paulista. Leonardo era um jogador que brilhava no time entre os anos 80 e 90.

Leonardo afirma que o amor por futebol veio desde criança e tão forte que, mesmo tendo nascido numa família de São Paulinos, tornou-se corintiano.

“Eu quis outro destino. Enquanto eu crescia, o 'pé de anjo' Marcelinho Carioca, brilhava no Corinthians. E quanto mais eu via ele jogar, mais apaixonado pelo Timão eu ficava. Mas foi em um jogo, em 97 ou 98, contra o Sport Recife, após um gol dele, em cobrança de falta, que eu tive certeza que meu coração nunca mais deixaria de ser alvinegro”, diz o torcedor.

Leonardo também afirma já ter feito várias loucuras pelo timão. “Em 2007, eu conheci o Pavilhão Nove Campo Grande, a sede da torcida do Corinthians em Campo Grande, e desde então, me senti fazendo parte de uma família. Graças ao Pavilhão, eu pude ter a oportunidade de sempre ir aos jogos do Corinthians através de caravanas. E quando era mais novo, para ir nesses jogos eu já vendi celular, computador, televisão”.

“Em 2012, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores, eu quase vendi minha moto para ir ao Japão, mas no fim não tive coragem. Me arrependo até hoje”, diz aos risos.

O torcedor alvinegro já viajou diversas vezes para outros estados para acompanhar os jogos do time pelo qual é apaixonado e tem duas tatuagens que expressam seu amor, uma nas costas com o São Jorge e o símbolo do Corinthians, e uma no antebraço com os dizeres “Louco por ti Corinthians”.

“O Corinthians para mim é o motivo do meu sorriso, do meu sofrimento, da minha angústia. Apoiar o Corinthians é o meu sentimento de viver a vida”, finaliza Leonardo.

