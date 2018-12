Napoli vence com gol no fim e se consolida na vice-liderança do Italiano

O Napoli se consolidou na vice-liderança do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, na conclusão da 14ª rodada. Atuando fora de casa, em Bérgamo, o time derrotou a Atalanta por 2 a 1, abrindo distância da Inter de Milão, que havia empatado em pontos no último domingo.

O triunfo desta segunda levou o Napoli aos 32 pontos, a oito da Juventus, a líder disparada da competição. A Inter, que empatou com a Roma por 2 a 2 no domingo, está na terceira posição, com 29 pontos, enquanto a Atalanta é apenas a 11ª colocada, com 18.

O resultado que mantém a esperança do Napoli de ultrapassar a Juventus na disputa pelo título italiano foi assegurado graças a um jogador que deixou o banco de reservas. Aos 37 minutos, Arkadiusz Milik substituiu Dries Mertens. E ele marcou o gol da vitória aos 40, ao dominar com a direita e finalizar de esquerda antes da bola voltar a tocar o solo, após cruzamento de Mario Rui.

A demora na definição do jogo indicou um cenário bem diferente ao que o início da partida em Bérgamo. Afinal, o Napoli abriu o placar logo no segundo minuto, quando Fabian Ruiz completou um cruzamento de Lorenzo Insigne em um contra-ataque.

Já o gol da Atalanta foi marcado por Duvan Zapata. O ex-jogador do Napoli concluiu jogada iniciada por um cruzamento e que passou por outros dois atletas da sua equipe antes da conclusão, aos 11 minutos da etapa final.

O Napoli voltará a jogar pelo Italiano no sábado, quando vai receber o Frosinone. No dia seguinte, a Atalanta vai visitar a Udinese, em duelo válido pela 15ª rodada.