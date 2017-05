Napoli vence Cagliari, ultrapassa a Roma e assume vice-liderança do Italiano

O Napoli venceu o Caglari por 3 a 1, neste sábado, no Estádio San Paolo, em Nápoles, pela 35ª rodada do Campeonato Italiano, e assumiu a vice-liderança da competição nacional. O atacante belga Mertens, aniversariante do dia, fez dois gols. Um deles representou o 100º gol do time na temporada em todas as competições.

A equipe napolitana chegou aos 77 pontos no Italiano, dois à frente da Roma, que ainda joga na rodada, neste domingo, contra o Milan, em Milão. Com isso, praticamente garante vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. O time abriu dez pontos da Lazio, quarta colocada (com 67), que também joga neste domingo contra a Sampdoria, no Estádio Olímpico de Roma. O Cagliari segue no meio da tabela com 41 pontos - é o 13º colocado.

O jogo foi totalmente dominado pelo time da casa que teve 74% de posse de bola em toda a partida. O belga Mertens abriu o placar logo aos dois minutos do primeiro tempo, com um chute de pé esquerdo e dentro da pequena área, após cruzamento de Ghoulam.

O segundo gol do Napoli saiu no início da etapa final. Aos quatro minutos, Mertens finaliza de fora da área no canto inferior esquerdo depois de receber mais um passe de Ghoulam. 2 a 0. O time ampliaria para 3 a 0 aos 22 minutos, com Insigne. O lance também teve a participação de Mertens, que fez um passe em profundidade para o companheiro arrematar.

O Cagliari descontou aos 47 minutos, já nos acréscimos, com o brasileiro Diego Farias, de 26 anos. O jogador, que construiu toda a carreira em times italianos, recebeu de outro brasileiro, o meia João Pedro (ex-Atlético Mineiro e Santos), e bateu de pé esquerdo, dentro da área, para fechar o placar da partida: 3 a 1 para o Napoli.

O Napoli volta a campo pelo Campeonato Italiano no dia 14 de maio contra o Torino, no Estádio Olímpico de Turim. O Cagliari receberá o Empoli na mesma data.

