Napoli vence a Roma fora de casa e segue 100% no Italiano

O Napoli ratificou neste sábado a sua condição de candidato ao título do Campeonato Italiano. Fora de casa, no Estádio Olímpico, superou a Roma por 1 a 0, em partida válida pela oitava rodada, ampliando a sua vantagem na liderança da competição e se mantendo com 100% de aproveitamento.

Com uma campanha perfeita nas rodadas iniciais do Campeonato Italiano, o Napoli soma 24 pontos, com cinco de vantagem para seus principais rivais, a Juventus e a Lazio, que se enfrentaram neste sábado, com triunfo da equipe de Roma por 2 a 1, e a Inter de Milão, que fará clássico com o Milan neste domingo. Já a Roma estacionou nos 15 pontos, na quinta colocação.

Mesmo atuando como visitante, o Napoli dominou o início da partida, dando trabalho ao goleiro Alisson. E a equipe abriu o placar aos 20 minutos numa jogada em que contou com boa dose de sorte. No lance, Mertens entrou na área e buscou acionar Insigne com um passe. Ao tentar o corte, De Rossi acabou deixando a bola limpa para Insigne, que finalizou às redes, fazendo 1 a 0.

Apesar da vantagem, o Napoli seguiu sendo mais perigoso no começo da segunda etapa. Aos poucos, porém, recuou, e acabou sendo pressionado na parte final do jogo. A principal chance da Roma surgiu aos 38 minutos, em cabeceio de Dzeko, que parou na trave. Assim, o time de Nápoles assegurou mais um triunfo no Italiano.

Embalado, o Napoli volta as suas atenções para a Liga dos Campeões da Europa, pois na próxima terça-feira vai visitar o Manchester City, em confronto contra o líder do Campeonato Inglês. No dia seguinte, será a vez de a Roma jogar pela competição europeia na Inglaterra - o seu rival será o Chelsea.

