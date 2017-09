Napoli sua, mas bate SPAL fora de casa e mantém os 100% no Italiano

O Napoli suou bastante neste sábado, mas conseguiu manter os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. Fora de casa, a equipe encarou o caçula SPAL e arrancou no segundo tempo para vencer por 3 a 2, resultado que a mantém na liderança da competição.

Com o triunfo, o Napoli foi a 18 pontos, três à frente da Juventus, que faz clássico com o Torino ainda neste sábado. Na terça-feira, a equipe recebe o Feyenoord pela Liga dos Campeões. Já o SPAL parou nos quatro pontos no Italiano, em 15.º, e recebe o Crotone no domingo da semana que vem.

Apesar da diferença das equipes na tabela, o Napoli suou neste sábado e chegou a sair atrás no placar. Aos 12 minutos, Schiattarella arriscou de fora da área, cruzado, e marcou o primeiro. Só que a reação foi rápida e apenas um minuto depois, saiu o empate. Insigne recebeu na entrada da área, girou e bateu no canto.

O Napoli, então, foi para cima e conseguiu a virada no segundo tempo. Aos 26 minutos, Callejón apareceu sozinho na área para desviar de cabeça para a rede. Mas desta vez, foi o SPAL que reagiu rapidamente e deixou tudo igual. Seis minutos depois, Viviani cobrou falta com categoria e matou o goleiro Reina.

Os últimos minutos foram de um jogo aberto, com ambas as equipes buscando a vitória. E quem se deu melhor foi o Napoli. Aos 37 minutos, Ghoulam recebeu pela esquerda na intermediária, arrancou e foi deixando os marcadores para trás. Da entrada da área, arriscou de direita, colocado, para marcar um belo gol e definir a vitória.

