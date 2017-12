Napoli pegará RB Leipzig e Arsenal e Milan enfrentarão zebras na Liga Europa

Eliminados na fase de grupos da Liga dos Campeões, RB Leipzig e Napoli conquistaram vagas na Liga Europa por terem ficado em terceiro lugar nas suas chaves e agora vão se enfrentar no mata-mata do torneio. Foi o que determinou o sorteio realizado pela Uefa nesta segunda-feira na sua sede em Nyon, na Suíça.

A próxima etapa da Liga Europa também terá um outro confronto entre um clube alemão e um italiano, casos de Borussia Dortmund, que também participou nesta temporada da Liga dos Campeões, e a Atalanta, que vão medir forças por uma vaga nas oitavas de final.

Acostumado a ser protagonista na Liga dos Campeões nos últimos anos, mas precocemente eliminado nesta temporada, o Atlético de Madrid não deverá ter muitas dificuldades no seu primeiro confronto no mata-mata da Liga Europa, pois foi sorteado para duelar com o dinamarquês Kobenhavn, o atual campeão do seu país.

O Arsenal e o Milan, clubes que nesta temporada participam da Liga Europa, também terão pela frente adversários de pouca tradição internacional. O time inglês medirá forças com o sueco Östersund, enquanto a equipe italiana vai pegar o búlgaro Ludogorets.

O Östersund, porém, surpreendeu na fase de grupos ao ficar atrás apenas do Athletic Bilbao em seu grupo, deixando para trás o alemão Hertha Berlin. Já o Ludogorets conta com uma legião de jogadores brasileiros no seu elenco.

Esta fase da Liga Europa vai ser disputada por 32 times, sendo 12 líderes da fase de grupos e os 12 segundo colocados das chaves da competição, além dos oito times que ficaram em terceiro lugar nas suas chaves na Liga dos Campeões, sendo eliminados.

Os 12 primeiros colocados e os quatro times melhores ranqueados entre os que participaram da Liga dos Campeões foram os cabeças de chave do sorteio, que impedia confrontos entre equipes que foram do mesmo grupo na Liga Europa, que sejam do mesmo país e também envolvendo clubes da Rússia e da Ucrânia.

A próxima fase da Liga Europa vai ser disputada nos dias 15 e 22 de fevereiro. Já a decisão do torneio está agendada para 16 de maio, em Lyon, na França.

Confira quais serão os próximos confrontos da Liga Europa:

Borussia Dortmund x Atalanta

Nice x Lokomotiv Moscou

Kobenhavn (Dinamarca) x Atlético de Madrid

Spartak Moscou x Athletic Bilbao

AEK x Dínamo de Kiev

Celtic x Zenit

Napoli x RB Leipzig

Estrela Vermelha x CSKA Moscou

Lyon x Villarreal

Real Sociedad x Red Bull Salzburg

Partizan x Viktoria Plzen (República Checa)

Steaua Bucareste x Lazio

Ludogorets (Bulgária) x Milan

Astana (Casaquistão) x Sporting Lisboa

Östersund (Suécia) x Arsenal

Olympique de Marselha x Braga