Napoli passa fácil pelo Cagliari e mantém 100% de aproveitamento no Italiano

O Napoli derrotou o Cagliari por 3 a 0 neste domingo, em casa, e manteve os 100% de aproveitamento no Campeonato Italiano. O resultado levou o time aos 21 pontos, após sete jogos disputados, na liderança isolada da tabela.

A Juventus pode igualar a pontuação se vencer o duelo contra o Atalanta na tarde deste domingo, fora de casa, no fechamento da sétima rodada da competição. O Cagliari ocupa o 14º lugar, com seis pontos, e está a quatro da zona de rebaixamento.

O Napoli dominou a partida neste domingo e abriu o marcador aos quatro minutos. O meia Marek Hamsik recebeu assistência de Dries Mertens e colocou o time visitante na frente. Aos 34 minutos, Mertens cobrou pênalti e ampliou.

O terceiro veio no início do segundo tempo, logo aos dois minutos. O brasileiro naturalizado italiano Jorginho tocou para o zagueiro Kalidou Koulibaly, que marcou. Com a vitória assegurada, o Napoli diminuiu o ritmo, passou a tocar a bola e não deixou o Cagliari sequer assustar o goleiro Pepe Reina.

As equipes folgam no próximo final de semana por causa das Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia de 2018. Pela oitava rodada, o Napoli visitará a Roma no dia 14. O Cagliari jogará no dia seguinte, contra o Genoa, em casa.

