Napoli goleia vice-lanterna e volta a ficar a oito pontos da líder Juventus

O Napoli fez o dever de casa neste sábado e, sem dificuldades, goleou o vice-lanterna Frosinone por 4 a 0, no estádio San Paolo, para se manter firme na perseguição à líder Juventus no Campeonato Italiano. O jogo foi válido pela 15.ª rodada.

O resultado mantém o Napoli na vice-liderança, com 35 pontos, oito atrás da líder Juventus, que também venceu na rodada (derrotou a Inter de Milão por 1 a 0, na sexta-feira), e reforça a possibilidade de o time de Nápoles novamente polarizar com a equipe de Turim a briga pelo título nacional.

Já o Frosinone é o vice-lanterna, com apenas oito pontos somados, cinco a menos do que a Udinese, primeiro time fora da zona do rebaixamento e que ainda joga nesta rodada.

A dupla polonesa Zielisnki e Milik foi o destaque da partida. O primeiro, após passe de Insigne, abriu o placar em arremate cruzado e rasteiro de primeira, logo no começo da partida. O segundo gol do Napoli saiu dos pés do argelino Ounas, a cinco minutos do final do primeiro tempo, com um belo chute de esquerda.

Milik brilhou ainda mais, ao fazer o terceiro gol depois de escorar cobrança fechada de escanteio, e o quarto, que liquidou a fatura, novamente só completando para as redes após assistência de Ghoulam.

O Napoli dá uma pausa no Campeonato Italiano para se concentrar na rodada final da primeira fase da Liga dos Campeões. Na terça-feira, às 18 horas (de Brasília), o time italiano o Liverpool na Inglaterra, pela rodada final da fase de grupos. O time precisa do empate para avançar às oitavas de final.