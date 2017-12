Napoli empata com a Fiorentina em casa e perde chance de assumir a liderança

O Napoli ficou no empate sem gols com a Fiorentina neste sábado, em casa, e desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Italiano. O resultado do duelo válido pela 16ª rodada da competição deixou o time da casa na segunda colocação, com 39 pontos, um a menos do que a líder Inter de Milão.

No sábado, a Inter havia empatado sem gols com a Juventus, terceira colocada com 38 pontos. O resultado havia beneficiado o Napoli, que precisaria apenas de uma vitória em seus domínios para assumir a ponta. Mas o resultado não veio.

A Fiorentina é a sétima colocada na classificação, com 22 pontos, a cinco de distância da Sampdoria, a sexta colocada, e com vaga provisória na Liga Europa. O Napoli volta a campo no próximo sábado, quando visitará o Torino pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A Fiorentina receberá o Genoa no domingo.

Também pela 16ª rodada, o Hellas Verona abriu 2 a 0 de vantagem sobre o SPAL, fora de casa, mas permitiu o empate nos minutos finais da partida. Os gols dos visitantes foram marcados por Cerci e Martin Caceres. Mas a equipe da casa marcou aos 41 e 43 do segundo tempo, com Paloschi e Antenucci.

A reação no final ajudou o SPAL a se manter fora da zona de rebaixamento do Italiano. O time anfitrião foi a 11 pontos, em 17º lugar. O Hellas Verona, que deixaria a degola se vencesse, se manteve em penúltimo, com dez pontos.

A Udinese derrotou o lanterna Benevento por 2 a 0 em casa e se distanciou da zona de rebaixamento. Com gols de Barak e Lasagna, o time anfitrião foi a 18 pontos, em 13º lugar, a sete da degola. Os visitantes estão em último, com apenas um ponto somado.