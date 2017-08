Napoli e Sevilla confirmam vantagem e jogarão fase de grupos da Liga dos Campeões

Os dois times mais tradicionais que entraram em campo nesta terça-feira, pela rodada de volta da fase de playoffs da Liga dos Campeões da Europa, confirmaram as suas vantagens obtidas na ida e avançaram ao estágio de grupos da competição. Napoli e Sevilla passaram, mas cada um de um jeito. Os italianos de modo tranquilo, com uma vitória por 2 a 0 sobre o Nice, na França. Os espanhóis no sufoco com o empate em casa com o Istambul Basaksehir, da Turquia.

No sul da França, o Napoli impôs o seu estilo de jogo desde o primeiro minuto - pressão na saída de bola do adversário, posse de bola e toques rápidos - para derrotar o Nice por 2 a 0 e repetir o placar da vitória obtida no estádio San Paolo, em Nápoles, na quarta-feira passada. O clube francês contou com suas estrelas - o atacante italiano Mario Balotelli e o meia holandês Wesley Sneijder -, mas elas pouco fizeram em campo.

Depois de dominar no primeiro tempo e criar boas chances - defendidas pelo goleiro Cardinale -, os gols do time napolitano aconteceram na segunda etapa. Aos 3 minutos, após jogada pela esquerda, Insigne cruzou rasteiro e encontrou Callejón sozinho na segunda trave para mandar a bola para as redes. No final, aos 44, Insigne deixou o seu em um chute da entrada da área.

Quem sofreu para se classificar foi o Sevilla. Na ida, na Turquia, venceu o Istambul Basaksehir por 2 a 1 e parecia encaminhar a sua vaga tranquilamente. Mas não foi o que aconteceu. O time turco abriu o placar com o centroavante Eljero Elia, aos 17 minutos do primeiro tempo, e precisava de mais um para ficar em vantagem no confronto.

Na segunda etapa, para azar dos visitantes, o Sevilla virou com os gols de Escudero, aos 7 minutos, e Ben Yedder, aos 30. Aí o time espanhol relaxou e sofreu. Tomou o empate aos 38, com Edin Visca, e quase levou o terceiro, mas o chute de Eljero Elia bateu na trave direita do goleiro Sergio Rico.

OUTROS JOGOS - Também nesta terça-feira, Maribor e Olympiakos avançaram à fase de grupos. Em casa, na Eslovênia, o Maribor bateu o Hapoel Beer Sheva por 1 a 0 e passou pelos gols marcados como visitante - havia perdido por 2 a 1 em Israel. Já o time da Grécia ganhou mais uma vez do Rijeka por 1 a 0, desta vez na Croácia, e se classificou.

Veja Também

Comentários