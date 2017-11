Napoli derrota o Milan com ajuda do árbitro de vídeo e abre vantagem na liderança

O Napoli segue imbatível no Campeonato Italiano. Neste sábado, enfrentou o Milan e venceu por 2 a 1, no estádio San Paolo, em Nápoles, pela 13.ª rodada. Com 11 vitórias e dois empates, chegou aos 35 pontos e se mantém na liderança isolada da competição. Neste domingo torcerá contra Juventus e Internazionale para abrir vantagem na primeira colocação.

Superior em campo na partida, com mais posse de bola e velocidade no ataque, o Napoli fez o primeiro gol com o auxílio do árbitro de vídeo, tecnologia usada a partir desta temporada na Itália. Aos 33 minutos do primeiro tempo, o volante brasileiro Jorginho fez ótimo lançamento para Insigne, que chutou por cima do goleiro Donnarumma. A arbitragem inicialmente assinalou impedimento do atacante italiano no lance, mas o replay apontou que Romagnoli dava condição ao adversário.

Para o segundo tempo, o Milan apertou a marcação na saída de bola do Napoli e dificultou as coisas para os mandantes. Só que pouco fez para atacar e sofreu o segundo gol aos 27 minutos. O belga Mertens lançou o polonês Zielinski, que, livre, invadiu a área e chutou cruzado, mandando a bola por baixo das pernas de Donnarumma.

A reação do Milan na partida foi tardia. Com um chute de primeira da entrada da área, aproveitando um rebote, Romagnoli fez um belo gol aos 46 minutos. Não dava tempo para mais nada.

Em má fase, o Milan amarga a sétima colocação, com 19 pontos, e neste momento estaria fora até da próxima edição da Liga Europa.