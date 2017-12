Napoli bate Torino, assume a ponta e Hamsik iguala marca histórica de Maradona

O Napoli não desperdiçou sua chance neste sábado. Depois da Inter de Milão ser surpreendida em casa pela Udinese, a equipe napolitana venceu o Torino por 3 a 1, em Turim, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano.

O resultado devolveu a liderança da competição ao Napoli, que soma agora 42 pontos, dois na frente da Inter de Milão - a Juventus, com 38, encara o Bologna no domingo e pode assumir a segunda posição. Já o Torino está em nono, com 23 pontos.

Precisando ganhar para assumir a liderança, o Napoli sacramentou o triunfo ainda no primeiro tempo. Logo aos quatro minutos, de cabeça, o senegalês Kalidou Koulibaly abriu o placar. E, aos 25, Piotr Zielinski aproveitou assistência de Jorginho para ampliar.

Apenas cinco minutos depois, o meia Marek Hamsik fez o terceiro e entrou para a história do Napoli. Foi o 115º gol do eslovaco pelo clube, empatando com Diego Maradona como maior artilheiro do clube. "É um grande feito, especialmente para um meio-campista", comemorou o eslovaco. "É um bom número ter 115 gols".

O atacante Andrea Belotti ainda descontou para o Torino aos 18 minutos do segundo tempo. Ainda assim, o Napoli segurou o placar e retomou a liderança do Campeonato Italiano.