Napoli bate o Genoa e retoma a liderança na Itália; Juventus goleia e segue em 3ª

O Napoli está de volta à liderança isolada do Campeonato Italiano. Nesta quarta-feira, um dia depois de ver a Internazionale "roubar" a primeira colocação com a vitória sobre a Sampdoria, o time napolitano derrotou o Genoa por 3 a 2, no estádio Luigi di Ferraris, em Gênova, e fechou a 10.ª rodada da competição na frente. Juventus, Lazio e Roma também ganharam e seguem na cola dos primeiros colocados.

Com 28 pontos de 30 possíveis, o Napoli faz o melhor início de Campeonato Italiano em sua história. A Internazionale, também invicta na temporada com oito vitórias e dois empates, está apenas dois pontos atrás. Na sequência aparecem Juventus e Lazio com 25 cada e a Roma tem 21, mas com uma partida a menos que os rivais.

Em Gênova, o Napoli tomou um susto logo aos quatro minutos com o gol de Adel Taarabt. Mas a reação napolitana foi quase que imediata e veio com dois gols de seu artilheiro na temporada. O atacante belga Dries Mertens empatou em uma cobrança de falta, aos 14, e em um chute forte da pequena área, aos 30, depois de receber um lançamento do meio de campo e fazer o domínio da bola com perfeição.

O mesmo Mertens fez a jogada do terceiro gol do Napoli, já no segundo tempo. Aos 15 minutos, o belga recebeu pela esquerda e, já na grande área, chutou cruzado na saída do goleiro Perin. O zagueiro Zukanovic tentou tirar, mas colocou a bola para dentro e fez contra. Mais para o final, aos 31, Izzo completou um cruzamento da direita e diminuiu para o Genoa, mas a reação parou por aí.

Em Turim, a Juventus recebeu o SPAL e não teve trabalho para golear por 4 a 1. No primeiro tempo, Federico Bernardeschi e Paulo Dybala abriram 2 a 0 e Alberto Paloschi diminuiu para o clube visitante, que teve um gol anulado pouco antes do intervalo. Na segunda etapa, o centroavante argentino Gonzalo Higuain e o atacante colombiano Cuadrado decretaram a goleada da atual hexacampeã italiana.

Junto com a Juventus na tabela de classificação está a Lazio, que foi até Bolonha e derrotou o Bologna por 2 a 1 - gols de Sergej Milinkovic-Savic e Senad Lulic. O centroavante Ciro Immobile, artilheiro do Campeonato Italiano com 13 gols, perdeu um pênalti no primeiro tempo.

O outro clube da capital italiana também sofreu para vencer nesta quarta-feira. Em casa, no estádio Olímpico, a Roma bateu o Crotone por 1 a 0. Fez o seu gol logo aos 10 minutos de jogo em uma cobrança de pênalti de Diego Perotti e se segurou para garantir os três pontos.

Também nesta quarta-feira, mais cinco partidas foram realizadas. Destaque para a goleada do Milan por 4 a 1 sobre o Chievo Verona, fora de casa, com os gols de Suso, Cesar (contra), Calhanoglu e Kalinic. Com 16 pontos, o time de Milão está apenas na oitava colocação. Os outros resultados foram: Atalanta 3 x 0 Verona, Cagliari 2 x 1 Benevento, Fiorentina 3 x 0 Torino e Sassuolo 0 x 1 Udinese.