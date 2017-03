Napoli bate a Roma com dois de Mertens e esquenta briga pelo 2º lugar

Enquanto pensa no jogo contra a Udinese, domingo, em Údine, a Juventus viu seus únicos concorrentes pelo título do Campeonato Italiano duelarem no Estádio Olímpico de Roma. E, para felicidade do time de Turim, quem venceu foi o Napoli, por 2 a 1, com dois gols do belga Mertens.

O resultado é bom para a líder Juventus porque a Roma continua estacionada nos 59 pontos, a sete do primeiro colocado, que ainda joga por esta 27.ª rodada a pode abrir 10 pontos na ponta. A preocupação da Roma passa a ser o próprio Napoli, que foi a 57 e encostou na briga pelo segundo lugar.

O primeiro gol do jogo foi muito bonito. Hamsik deu passe em profundidade para Mertens, que deu uma cavadinha na bola para encobrir Szczesny e abrir o placar. O lance já está rodando o mundo por outro motivo, porém. Na comemoração, o belga imitou um cachorro e fingiu urinar na bandeirinha de escanteio.

O segundo gol saiu aos 5 minutos da segunda etapa. Insigne cruzou da esquerda e o belga desviou para dentro, fazendo o 18.º gol dele no Campeonato Italiano. Tem um a menos que Higuaín, da Juventus, Dzeko, da Roma, e Belotti, do Torino.

Dzeko desta vez passou em branco. O gol da Roma saiu aos 44 minutos, marcado por Strootman, após jogada de Perotti na linha de fundo. Nos acréscimos, Reina garantiu o empate com fantástica defesa após um chute desviar na zaga. A bola ainda bateu no travessão e voltou no pé dele, que impediu o gol no rebote.

