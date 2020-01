Napoli bate a Lazio, atual campeã, e avança às semifinais da Copa da Itália

O Napoli é o primeiro clube classificado às semifinais da Copa da Itália. Nesta terça-feira, o time comandado pelo técnico Gennaro Gattuso derrotou a Lazio, atual campeã, por 1 a 0, no estádio San Paolo, em Nápoles, e continua na luta pelo título. O gol da vitória foi marcado logo no início do jogo, no segundo minuto, pelo atacante Lorenzo Insigne.

A classificação às semifinais da Copa da Itália é um alento para o torcedor napolitano, que nesta temporada está vendo o time fazendo uma péssima campanha no Campeonato Italiano. Após 20 rodadas, sendo três derrotas nas últimas três partidas, o Napoli ocupa a 14.ª colocação, muito aquém das expectativas para quem foi vice-campeão nacional em três dos últimos quatro campeonatos e almejava o tão sonhado título que não acontece desde os tempos de Diego Maradona.

O adversário das semifinais, que será em um confronto de ida e volta nos dias 12 de fevereiro e 4 de março, será conhecido apenas na semana que vem. Ele sairá do duelo entre Inter de Milão e Fiorentina, que se enfrentarão no estádio Giuseppe Meazza, em Milão. Do outro lado da chave estão Juventus x Roma e Milan x Torino.

No lado da Lazio, a tristeza pela eliminação na Copa da Itália tem de ser logo superada pelos comandados do técnico Simone Inzaghi, já que o time está na briga pelo título do Campeonato Italiano. Com 45 pontos, ocupa a terceira colocação com seis a menos que a líder Juventus e a dois da vice Inter de Milão. No entanto, tem um jogo a menos que as rivais.

Em campo, o Napoli começou a mil por hora e logo abriu o placar em um belo gol de Insigne. O atacante recebeu pela esquerda, driblou o zagueiro Francesco Acerbi dentro da área e tocou rasteiro por entre as pernas do goleiro Thomas Strakosha.

Pouco depois, aos oito minutos, o albanês Hysaj foi imprudente dentro da área e fez falta em Caicedo. Pênalti marcado e cartão amarelo para o defensor do time napolitano. Na cobrança, o centroavante Ciro Immobile fez uma lambança ao escorregar o pé de apoio na hora do chute e bater bisonhamente por cima do gol defendido por Ospina.

Com um a menos o Napoli procurou se defender mais e apostar nos contra-ataques e foi ajudado pelo volante brasileiro Lucas Leiva, da Lazio, que recebeu o cartão amarelo e o vermelho em menos de um minuto. A partir daí, o jogo ficou igual e os dois times tiveram chances de gol, mandando uma bola na trave cada.