Nadal vence Goffin e faz semifinal com Djokovic em Madri; Soares cai nas duplas

Rafael Nadal sofreu um pouco, mas venceu o belga David Goffin por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2, nesta sexta-feira, e avançou às semifinais do Masters 1000 de Madri. Com o triunfo, o espanhol se credenciou para enfrentar neste sábado o sérvio Novak Djokovic, que horas mais cedo nem precisou entrar em quadra para se classificar à próxima fase, pois contou com a desistência do japonês Kei Nishikori por motivo de lesão.

Atual quinto colocado do ranking mundial e quarto cabeça de chave do importante torneio espanhol realizado em quadras de saibro, Nadal suou por 1h59min para liquidar Goffin, hoje 10º da ATP, que deu muito trabalho para o tetracampeão na capital espanhola - o ídolo ficou com a taça da competição em 2005, 2010, 2013 e 2014.

O primeiro set do duelo desta sexta foi muito equilibrado. Com forte apoio da torcida madrilenha, reforçada por Sergio Ramos e Modric, astros do Real Madrid, Nadal colocou pressão sobre belga desde o início, mas não conseguiu aproveitar nenhuma das seis chances que teve de quebrar o saque do rival na parcial. Goffin conseguiu um único break point no set, mas também não o converteu.

Assim, a disputa foi para o tie-break, no qual o espanhol exibiu superioridade para fechar em 7/3 e abrir vantagem. Em seguida, o ex-número 1 do mundo conquistou logo de cara uma quebra e abriu 2/0. Goffin ainda equilibrou a disputa e chegou a conseguir quatro break points, mas novamente o espanhol se salvou e depois obteve uma nova quebra no sétimo game para fazer 5/2 e na sequência, com o serviço na mão, aplicar o 6/2 que liquidou a partida.

Essa foi a segunda vitória de Nadal em dois jogos com o belga de 26 anos, que há menos de três semanas foi superado pelo espanhol na semifinal do Masters 1000 de Montecarlo, também realizado em piso de saibro.

CUEVAS FAZ SEMI INÉDITA - Outro tenista que avançou em jogo já encerrado nesta sexta-feira foi o uruguaio Pablo Cuevas, que derrotou o alemão Alexander Zverev por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 0/6 e 6/4. Com o triunfo, o atual 27º colocado da ATP jogará pela primeira vez uma semifinal de um Masters 1000. O seu rival será definido ainda nesta sexta no duelo entre o austríaco Dominic Thiem e o croata Borna Coric, surpreendente algoz do britânico Andy Murray nas oitavas de final.

SOARES - Em outro duelo já terminado nesta sexta em Madri, o brasileiro Bruno Soares acabou sendo eliminado nas duplas do Masters 1000 local. Ele e o britânico Jamie Murray não conseguiram justificar a condição de terceiros cabeças de chave da competição ao caírem diante dos franceses Nicolas Mahut e Edouard Roger-Vasselin, que venceram por 2 sets a 1, com 6/4 3/6 e 10/7, pelas quartas de final.

Assim, o Brasil ficou com apenas um tenista ainda vivo na disputa em Madri. Horas mais cedo, Marcelo Melo foi às semifinais da chave de duplas ao lado do polonês Lukasz Kubot, com quem derrotou o croata Ivan Dodig e o espanhol Marcel Granollers por 6/1 e 6/4.

