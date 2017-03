Nadal supera Jack Sock com tranquilidade e encara Fognini na semifinal de Miami

Para a frustração da torcida norte-americana, o espanhol Rafael Nadal não deu qualquer chance nesta quarta-feira para o local Jack Sock e se garantiu com tranquilidade na semifinal do Masters 1000 de Miami. O sétimo do mundo e quinto cabeça de chave foi melhor desde o início, neutralizou o potente saque de Sock, 17º do ranking da ATP, e venceu por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3.

Seu próximo adversário será Fabio Fognini, que também nesta quarta-feira surpreendeu o japonês Kei Nishikori e ganhou por 6/4 e 6/2. Nadal e o italiano já se enfrentaram dez vezes, com sete vitórias para o espanhol. Se mantiver a supremacia, ele disputará sua terceira final na temporada.

Com um aproveitamento de apenas 39% de pontos ganhos com o segundo serviço, Sock foi facilmente dominado e viu Nadal converter cinco de suas seis oportunidades de quebra. O espanhol ainda soube sacar pressionado e salvou três de seus quatro break points.

Em um momento positivo na temporada, Nadal alcança à semifinal do Masters 1000 de Miami após ter superado alguns bons e experientes tenistas, como o alemão Philipp Kohlschreiber e o francês Nicolas Mahut. O espanhol já foi finalista neste ano do Aberto da Austrália, em janeiro, quando perdeu para Roger Federer, e do Torneio de Acapulco.

