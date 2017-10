Nadal sofre, mas derrota Cilic e vai à final do Masters de Xangai

O espanhol Rafael Nadal sofreu neste sábado, mas conteve o poderoso saque do croata Marin Cilic e avançou à final do Masters 1000 de Xangai, na China. O número 1 do mundo precisou de 2h11min para derrubar o vice-campeão de Wimbledon pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/3).

Em busca do primeiro título neste Masters, Nadal disputará a final no piso duro de Xangai pela segunda vez. Na primeira, em 2009, foi batido na decisão pelo russo Nikolay Davydenko. O líder do ranking tenta conquistar o sétimo título do ano, no embalo da conquista em Pequim, na semana passada, também sobre piso duro.

Na final, Nadal poderá enfrentar o suíço Roger Federer ou o argentino Juan Martín del Potro. Os dois ainda vão se enfrentar neste sábado, mas Del Potro ainda preocupa em razão de dores no punho esquerdo. Ele chegou a fazer exames na sexta e até virou dúvida para este duelo da semifinal em Xangai.

Mesmo sem perder set neste sábado, Nadal teve em Cilic seu maior desafio em Xangai até agora. O espanhol sofreu para conter o serviço do rival croata, que cravou 13 aces e ainda pressionou o saque do favorito. Cilic terminou a partida com duas quebras. Nadal levou a melhor na partida por ter obtido três, sacramentando a vitória.

O tenista da Espanha somou sua 16ª vitória consecutiva na temporada, vindo dos títulos seguidos do US Open e de Pequim, ambos sobre piso duro. Se faturar o título em Xangai, Nadal poderá garantir o número 1 do mundo até o fim do ano, a depender do resultado de Federer, que também está nesta briga.

