Nadal reassume a liderança do ranking da ATP após 3 anos

Rafael Nadal é novamente o número 1 do mundo. Nesta segunda-feira, a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) atualizou o seu ranking e confirmou o espanhol como novo líder da sua lista, condição que ele não ocupava há mais de três anos, desde junho de 2014.

Nadal nem precisou ter uma semana brilhante para voltar a liderar o ranking. O espanhol parou nas quartas de final do Masters 1000 de Cincinnati, o que lhe rendeu 180 pontos e acabou sendo suficiente para ultrapassar o britânico Andy Murray, que não jogou o evento norte-americano.

Esta semana é a 142ª de Nadal na liderança do ranking, condição que o espanhol tentará ampliar no US Open, quando a ponta da lista poderá voltar a mudar de mãos. O espanhol, hoje com 7.645 pontos, é ameaçado pelo próprio Murray, o segundo colocado, com 7.150, e pelo suíço Roger Federer, na terceira posição, com 7.145.

O trio é seguido pelo suíço Stan Wawrinka e pelo sérvio Novak Djokovic, que não atuam mais nesta temporada por causa de lesões e foram finalistas do US Open em 2016. O alemão Alexander Zverev perdeu logo na segunda rodada em Cincinnati, mas ainda assim ascendeu para o sexto lugar no ranking, pois o croata Marin Cilic descartou os pontos do título em Ohio na última temporada, onde não jogou na semana passada.

O austríaco Dominic Thiem continua em oitavo lugar, enquanto o búlgaro Grigor Dimitrov ganhou duas posições e agora está na nona colocação depois de ser campeão do Masters 1000 de Cincinnati. E o Top 10 é completado pelo japonês Kei Nishikori, que acabou sendo ultrapassado pelo búlgaro.

Vice-campeão em Cincinnati, onde foi o algoz de Nadal nas quartas de final, o australiano Nick Kyrgios voltou a figurar no Top 20 do ranking ao ascender para a 18ª colocação. Já os dois brasileiros do Top 100 perderam duas posições nesta atualização da lista. Assim, Rogério Dutra Silva agora é o número 68 do mundo, enquanto Thomaz Bellucci está na 76ª colocação.

DUPLISTAS - Eliminado nas semifinais em Cincinnati, o brasileiro Marcelo Melo perdeu a liderança do ranking de duplistas ao cair para a quarta colocação, sendo que agora a ponta é ocupada pelo finlandês Henri Kontinen. Já Bruno Soares, vice-campeão no Masters 1000 em Ohio, permanece na sétima posição.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1.º - Rafael Nadal (ESP), 7.645 pontos

2.º - Andy Murray (GBR), 7.150

3.º - Roger Federer (SUI), 7.145

4.º - Stan Wawrinka (SUI), 5.690

5.º - Novak Djokovic (SER), 5.325

6.º - Alexander Zverev (ALE), 4.470

7.º - Marin Cilic (CRO), 4.155

8.º - Dominic Thiem (AUT), 4.030

9.º - Grigor Dimitrov (BUL), 3.710

10.º - Kei Nishikori (JAP), 3.195

11.º - Milos Raonic (CAN), 2.870

12.º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.690

13.º - David Goffin (BEL), 2.525

14.º - John Isner (EUA), 2.425

15.º - Roberto Bautista Agut (ESP), 2.425

16.º - Pablo Carreño Busta (ESP), 2.385

17.º - Jack Sock (EUA), 2.345

18.º - Nick Kyrgios (AUS), 2.325

19.º - Tomas Berdych (RCH), 2.310

20.º - Lucas Pouille (FRA), 2.210

68.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 723

76.º - Thomaz Bellucci (BRA), 682

114.º - Thiago Monteiro (BRA), 491

