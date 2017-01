Nadal precisa de 4h para superar alemão de 19 anos e avançar em Melbourne

Rafael Nadal teve trabalho, mas venceu um dos grandes nomes da nova geração do tênis neste sábado. Pela terceira rodada do Aberto da Austrália, o espanhol, agora nono do ranking mundial, precisou de quatro horas e oito minutos para superar o jovem Alexander Zverev, alemão de apenas 19 anos e já o 24.º do mundo. O duelo só foi decidido no quinto set e teve parciais de 4/6, 6/3, 6/7 (5/7), 6/3 e 6/2.

Na próxima rodada, de oitavas de final, Nadal joga contra Gael Monfils, sexto cabeça de chave, que também eliminou um alemão neste sábado, Philipp Kohlschreiber, por 3 a 1, com parciais de 6/3, 7/6 (7/1) e 6/4, de virada. No histórico do duelo entre Nadal e o francês, são 12 vitórias para o espanhol, contra apenas duas do rival, a última delas há cinco anos.

Contra Zverev, Nadal só havia jogado uma vez, em Indian Wells do ano passado, quando o espanhol teve dificuldades para vencer por 2 a 1, de virada. Por isso, o campeão do Aberto da Austrália de 2009 e três vezes finalista sabia que não teria uma tarde tranquila em Melbourne.

O espanhol foi quebrado logo no primeiro game por um Zverev que sacou bem em todo o primeiro set para fechar em 6/4. Nadal só foi conseguir uma quebra no início do segundo set, quando enfim conseguiu mostrar seu jogo, empatando o confronto com um 6/3.

No terceiro set, os dois jogadores confirmaram seus serviços sem dificuldades. No tie-break, deu Zverev. Apesar dos 30 anos e das recorrentes dificuldades físicas, Nadal teve mais fôlego para aguentar os dois últimos sets.

Nadal conseguiu uma quebra logo de cara no quarto set, salvou um break point e caminhou para empatar a partida com um 6/2. No quinto e decisivo set, Nadal abriu 2/0, mas permitiu o empate. O quinto game acabou sendo fundamental. Longo, de quase 10 minutos, foi vencido por Nadal, que a partir daí venceu também os games seguintes e fechou a partida.

OUTROS JOGOS - Número 3 do ranking mundial, o canadense Milos Raonic também está nas oitavas de final do Aberto da Austrália. Neste sábado, ele precisou de 2h34min para derrotar o francês Gilles Simon (25.º do ranking) por 6/2, 7/6 (7/5), 3/6 e 6/3 e passar para a próxima fase. Ele vai enfrentar o espanhol Roberto Bautista Agut (14.º), que venceu seu compatriota David Ferrer (23.º) por 7/5, 6/7 (6/8), 7/6 (7/3) e 6/4.

Cabeça de chave número 8, o austríaco Dominic Thiem, caçula do Top 10 (tem 23 anos), avançou às oitavas ao ganhar do francês Benoit Paire (47.º) por 3 sets a 1, com parciais de 6/1, 4/6, 6/4 e 6/4. Ele encara o belga David Goffin (11.º), que passou fácil pelo croata Ivo Karlovic (21.º), por 3 a 0: 6/3, 6/2 e 6/4.

Já o usbeque Denis Istomin, algoz de Novak Djokovic na segunda rodada, fez mais um algoz. O veterano de 30 anos precisou de cinco sets para vencer o espanhol Pablo Carreño Busta (31.º) por 6/4, 4/6, 6/4, 4/6 e 6/2, em 3h27min. Istomin, que é só o 117.º do mundo, volta pelo menos até o Top 80 do ranking. Na próxima rodada, ele enfrenta quem vencer o duelo entre Richard Gasquet e Grigor Dimitrov.

