Nadal perde nas duplas, mas time europeu lidera torneio amistoso em Praga

A Laver Cup viveu seu primeiro dia de disputas nesta sexta-feira, em Praga, na República Checa. O torneio amistoso de tênis que coloca frente a frente um time europeu contra outro do resto do mundo teve quatro partidas disputadas nesta primeira rodada, e os tenistas do Velho Continente largaram em vantagem, vencendo três destes confrontos.

O torneio amistoso tem chamado a atenção pela possibilidade de Rafael Nadal e Roger Federer atuarem juntos em alguma das três partidas de duplas programadas. Para isso, o capitão do Time da Europa, Bjorn Borg, precisa definir a escalação dos tenistas em um destes confrontos, o que não aconteceu nesta sexta-feira.

Nadal jogou o duelo de duplas, mas ao lado do checo Tomas Berdych. E eles foram responsáveis pelo único ponto perdido pelos europeus. Na última partida realizada nesta sexta-feira, acabaram batidos pelo australiano Nick Kyrgios e o norte-americano Jack Sock por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (7/9) e 10/7.

Nos outros três jogos do dia, vitórias europeias. A abertura do inédito torneio colocou frente a frente o croata Marin Cilic e o norte-americano Frances Tiafoe. E Cilic, número 5 do mundo, levou a melhor por 2 sets a 0 sobre o 72.º do ranking, com parciais de 7/6 (7/3) e 7/6 (7/0).

O triunfo de Cilic embalou os europeus, que levaram a melhor nas outras duas partidas de simples. O austríaco Dominic Thiem (sétimo do mundo) passou em três sets pelo norte-americano John Isner (17.º), com parciais de 6/7 (15/17), 7/6 (7/2) e 10/7. Já o alemão Alexander Zverev (quarto) bateu o canadense Denis Shapovalov (51.º) em dois tie-breaks: 7/6 (7/3) e 7/6 (7/5).

Fica a expectativa, agora, para a possibilidade de Federer e Nadal atuaram juntos nos próximos dois dias de competição. Os capitães das equipes, Borg e o norte-americano John McEnroe, ainda não definiram os escalados para o sábado e o domingo.

