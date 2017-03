Nadal leva 'pneu', mas vence Kohlschreiber e vai às oitavas de final em Miami

Rafael Nadal chegou a tomar um enorme susto ao levar um surpreendente "pneu" (6/0) no primeiro set do jogo contra o alemão Philipp Kohlschreiber, mas derrotou o adversário de virada ao ganhar as parciais seguintes por 6/2 e 6/3, na noite deste domingo, para garantir vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Miami.

Com o triunfo, Nadal se credenciou para enfrentar na próxima fase o francês Nicolas Mahut, que horas mais cedo superou o argentino Guido Pella por 6/4 e 6/3.

Quinto cabeça de chave da importante competição norte-americana disputa em quadras duras, Nadal começou a partida deste domingo de forma irreconhecível. O atual sétimo colocado do ranking mundial sofreu duas quebras de saque já nos três primeiros games e ficou em desvantagem de 3/0. Em seguida, o 31º tenista da ATP confirmou mais dois serviços e ainda converteu mais um break point para aplicar o surpreendente 6/0.

Conhecido também pela grande força mental que tem, Nadal não se abalou com o revés e mudou drasticamente o cenário do jogo a partir do segundo set. Desta vez sem ter o serviço ameaçado por nenhuma vez, aproveitou duas de quatro chances de quebra para fazer 6/2 e empatar o jogo.

Já no terceiro set, com um pouco mais de dificuldade, o espanhol voltou a confirmar todos os seus serviços sem sustos e converteu um de dois break points para determinar o 6/3 que liquidou a partida após 1h38min de duelo.

Foi a 14ª vitória de Nadal em 15 jogos com o veterano Kohlschreiber, de 33 anos, que só conseguiu levar a melhor sobre o ex-número 1 do mundo no Torneio de Halle de 2012, em quadra de grama.

Outro duelo das oitavas de final definido há pouco em Miami será o entre o italiano Fabio Fognini e o norte-americano Donald Young. O primeiro deles avançou à próxima fase ao derrotar o francês Jeremy Chardy por 2 sets a 1, de virada, com 3/6, 6/4 e 6/4. Já o tenista da casa seguiu em frente em Miami ao passar por outro rival francês, Banoit Paire, batido com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.

