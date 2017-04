Nadal bate Thiem na final e conquista pela 10ª vez o Torneio de Barcelona

O espanhol Rafael Nadal definitivamente voltou a ser o "rei do saibro". Neste domingo, ele repetiu o que havia feito em Montecarlo e faturou seu décimo título do Torneio de Barcelona, ao derrotar na final o austríaco Dominic Thiem por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1.

Cabeça de chave número 3, Nadal precisou de uma hora e meia para confirmar o favoritismo diante de Thiem, o quarto na lista de favoritos em Barcelona. Depois de um primeiro set complicado, o espanhol viu a vantagem desestabilizar o adversário e, então, aproveitou para arrancar.

Nadal controlou o confronto e cedeu somente uma oportunidade de quebra a Thiem, justamente no complicado primeiro set. Mas o espanhol se defendeu bem e impediu que o austríaco a confirmasse. Por outro lado, aproveitou três dos oito break points que teve ao longo da partida.

Nadal mostrou mais uma vez por que é considerado o melhor da história no saibro, piso no qual segue imbatível em 2017. Este foi apenas o segundo torneio da ATP disputado por ele neste tipo de quadra no ano, o que faz com que tenha um retrospecto perfeito, com dez vitórias em dez partidas. O ótimo momento do tenista no terreno argiloso acontece às vésperas de Roland Garros, Grand Slam que começará em um mês.

No último fim de semana, Nadal superou Albert Ramos Viñolas para conquistar seu décimo troféu no Masters 1000 Montecarlo. Em seu país, em Barcelona, ele seguiu em grande fase, e com o triunfo deste domingo, também completou uma dezena de títulos na competição.

Este foi o 71.º da carreira de Nadal, sendo o 51.º no saibro, onde perdeu para apenas quatro tenistas em finais: Novak Djokovic (quatro vezes), Roger Federer (duas), Andy Murray e Horácio Zeballos, de quem ganhou na semifinal em Barcelona. Com isso, ele chega ainda mais forte a Roland Garros, onde também tentará ganhar pela décima vez.

