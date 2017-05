Nadal avança na estreia em Roma com abandono de Almagro

O espanhol Rafael Nadal ficou em quadra por apenas 24 minutos no seu jogo de estreia no Masters 1000 de Roma, nesta quarta-feira. Nesse tempo, o número 4 do mundo abriu 3/0 diante do compatriota Nicolás Almagro, o 73º colocado no ranking da ATP, até ver o adversário abandonar a quadra, lesionado.

Este foi o 16º duelo entre Nadal e Almagro, sendo que agora o Top 10 ampliou a sua vantagem no confronto direto para incríveis 15 a 1. Dessa vez, o triunfo foi abreviado porque o seu compatriota alegou um problema no joelho esquerdo, deixando a disputa do Masters 1000 de Roma.

Até então, Nadal havia confirmado o seu saque duas vezes e conseguido uma quebra de serviço, já encaminhando o seu triunfo no primeiro set. Agora, nas oitavas de final do evento italiano, ele terá pela frente o vencedor do duelo entre o norte-americano Jack Sock e o checo Jiri Vesely.

Em Roma, Nadal tenta ampliar o seu impressionante desempenho nas quadras de saibro nesta temporada. Ainda invicto na terra batida em 2017, o espanhol já conquistou três títulos nesse piso, dos Masters 1000 de Montecarlo e de Madri e do Torneio de Barcelona, um evento de nível ATP 500.

Em outra partida já encerrada nesta quarta-feira em Roma, o japonês Kei Nishikori, o número 9 do mundo, superou o espanhol David Ferrer, o 30º colocado no ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/2. Essa foi a décima vitória do asiático em 14 duelo com o europeu. O seu próximo rival nesse Masters 1000 sairá do confronto entre o argentino Juan Martin del Potro e o britânico Kyle Edmund.

