Nadal arrasa Fognini e vai às quartas em Xangai; Federer e Del Potro vencem

Cada vez mais embalado na quadra dura, o tenista espanhol Rafael Nadal fez mais uma vítima na madrugada desta quinta-feira, no Masters 1000 de Xangai, na China. O número 1 do mundo precisou de apenas 1h02min para arrasar o italiano Fabio Fognini com o placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Foi a 14ª vitória consecutiva do líder do ranking, que vem dos títulos do US Open e do Torneio de Pequim, na semana passada, ambos sobre piso duro.

Famoso pelos troféus conquistados no saibro, principalmente os dez em Roland Garros, Nadal tenta enterrar de vez a fama de jogador que só se destaca em superfície mais lenta. Tanto que em Xangai vem mostrando até que pode brilhar no saque, fundamento que nunca foi seu forte. Contra Fognini, acertou sete aces e converteu 78% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço.

Com destaque no saque e o domínio habitual no fundo de quadra, Nadal deu poucas chances ao 28º colocado do ranking. No set inicial, sequer teve o saque ameaçado. No segundo, salvou dois break points, sem sofrer maiores ameaças. Por outro lado, faturou quatro quebras, três delas na segunda parcial.

Nas quartas de final, Nadal terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov, a quem venceu em Pequim, na semana passada. Atual número nove do mundo, o tenista da Bulgária avançou na chave ao superar o norte-americano Sam Querrey por 6/3 e 7/6 (7/3). Em dez jogos contra Nadal, Dimitrov obteve apenas uma vitória, no ano passado, justamente no piso duro de Pequim, onde perdeu neste ano.

FEDERER TAMBÉM ATROPELA - Depois de uma atuação irregular na estreia em Xangai, o suíço Roger Federer não teve qualquer trabalho para eliminar o ucraniano Alexandr Dolgopolov em apenas uma hora de partida, nesta quinta. O número dois do mundo venceu com parciais de 6/4 e 6/2.

Mantendo o nível elevado no saque, Federer cravou 11 aces e acertou 78% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço, curiosamente a mesma média de Nadal. Desta vez, porém, o suíço mostrou mais solidez no fundo de quadra, em comparação ao jogo de estreia. Mesmo assim, cometeu 19 erros não forçados, contra 16 do rival. E anotou 25 bolas vencedoras, diante de 12 do ucraniano.

Nas quartas de final, Federer vai enfrentar o vencedor do confronto francês entre Richard Gasquet e Gilles Simon.

Num dos duelos mais aguardados desta edição do Masters de Xangai, o argentino Juan Martín del Potro fez valer sua maior experiência para superar o jovem Alexander Zverev, de virada, pelo placar de 3/6, 7/6 (7/5) e 6/4. Numa partida de 1h55min de duração, o argentino de 29 anos e o alemão de 20 fizeram um confronto de 32 aces, com 22 para Zverev.

O bom aproveitamento no saque, contudo, não garantiu a vitória ao número quatro do mundo. Del Potro venceu a partida com apenas uma quebra de saque, no terceiro set, após levar o segundo no tie-break. Nas quartas, o tenista argentino vai enfrentar o vencedor do duelo entre o sérvio Viktor Troicki e o norte-americano John Isner.

Em outros dois confrontos finalizados nesta madrugada, o croata Marin Cilic e o espanhol Albert Ramos-Viñolas venceram seus jogos e vão se enfrentar logo na sequência. Atual número cinco do mundo, Cilic bateu o norte-americano Steve Johnson por 7/6 (7/1) e 6/4, enquanto o espanhol superou o alemão Jan-Lennard Struff por 7/6 (7/4) e 6/4.

Veja Também

Comentários