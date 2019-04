Nadal arrasa compatriota na estreia em Montercalo e encara Dimitrov nas oitavas

Onze vezes campeão do Masters 1000 de Montecarlo, Rafael Nadal iniciou com autoridade a campanha em busca do seu 12º título do importante torneio monegasco realizado em quadras de saibro. Em apenas 76 minutos, o tenista espanhol arrasou o seu compatriota Roberto Bautista Agut por duplo 6/1, nesta quarta-feira, e garantiu vaga nas oitavas de final da competição.

Segundo cabeça de chave e vencedor das três últimas edições do evento no Principado de Mônaco, o atual vice-líder do ranking mundial estreou direto na segunda rodada e agora terá pela frente o búlgaro Grigor Dimitrov, que em outro duelo do dia superou o Jan-Lennard Struff, também por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/2) e 6/4.

Reinante em Montecarlo, Nadal agora contabiliza 69 vitórias e apenas quatro derrotas em 73 partidas neste torneio, que ele inicialmente faturou por oito vezes consecutivas entre 2005 e 2012, antes de voltar a levantar a taça em 2016, 2017 e 2018.

Para confirmar favoritismo nesta quarta diante de um rival que hoje ocupa a 22ª posição na ATP, o espanhol confirmou todos os seus saques no jogo e ainda aproveitou cinco de oito chances de quebrar o serviço de Bautista Agut, que não conseguiu converter nenhum dos cinco break points cedidos pelo seu compatriota.

Essa também foi a 16ª vitória seguida de Nadal em Montecarlo, onde ele não perde desde quando foi eliminado pelo sérvio Novak Djokovic nas semifinais de 2015. Contra Agut, o número 2 do mundo agora acumula três triunfos em três jogos no circuito profissional, no qual anteriormente derrotou o adversário no Masters 1000 de Madri em 2014 e no Grand Slam de Roland Garros em 2017.

Rival de Nadal nesta quinta-feira, Dimitrov é o atual 28º tenista do mundo e foi eliminado pelo espanhol em Montecarlo nas semifinais do ano passado e nas quartas de final de 2013. E o búlgaro é um velho "freguês" de Nadal, pois foi derrotado em 11 dos 12 jogos que fez contra o rival até hoje. Ele só conseguiu surpreender o adversário por uma vez, em quadra dura, nas quartas de final do Torneio de Pequim de 2016.

OUTROS JOGOS - Outras seis partidas do torneio de simples de Montecarlo já foram encerradas nesta quarta-feira. Em uma delas, o alemão Alexander Zverev confirmou com tranquilidade a sua condição de terceiro colocado da ATP ao superar a revelação canadense Felix Auger Aliassime por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em sua estreia na competição.

Assim, ele se classificou para as oitavas de final e terá como o seu próximo rival o italiano Fabio Fognini, 13º cabeça de cabeça de chave, que acabou avançando por W.O. ao contar com a desistência por lesão de Gilles Simon. O francês não teve sequer condições de iniciar a partida programada para esta quarta, depois de ter estreado na competição derrotando o australiano Alexei Popyrin por 2 sets a 0.

Já o japonês Kei Nishikori, quinto pré-classificado e atual sexto tenista da ATP, decepcionou ao perder já na sua estreia para o francês Pierre-Hugues Herbert com parciais de 7/5 e 6/4. Assim, o atual 49º colocado do ranking se credenciou para encarar o croata Borna Coric, nono cabeça de chave, que se garantiu nas oitavas de final na última terça-feira ao derrotar o espanhol Jaime Munar por 2 sets a 1.

Outro duelo das oitavas definido nesta quarta-feira é o do grego Stefanos Tsitsipas contra o russo Daniil Medvedev, respectivos sexto e décimo favoritos da chave. O primeiro deles estreou nesta segunda rodada e bateu o casaque Mikhail Kukushkin por 6/3 e 7/5. Já Medvedev atropelou o macedônio Radu Albot por 6/1 e 6/2 em seu segundo jogo no torneio - antes também havia arrasado o português João Sousa por duplo 6/1.

RIVAL DE DJOKOVIC - O norte-americano Taylor Fritz também assegurou lugar nas oitavas nesta quarta-feira ao passar pelo argentino Diego Schwartzman por 6/4 e 6/2. Hoje na 65ª posição da ATP, ele desafiará nesta quinta o favoritismo do sérvio Novak Djokovic, líder do ranking mundial, que na última terça sofreu para estrear com vitória sobre o alemão Philipp Kohlschreiber por 2 sets a 1.

Outro que ficou a um passo das quartas de final neste dia de duelos em Montecarlo foi o britânico Cameron Norrie, que passou pelo húngaro Marton Fucsovics com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. O seu próximo adversário será o italiano Lorenzo Sonego.