Nadal arrasa Cilic e avança à final para buscar tricampeonato em Acapulco

Em sua primeira competição desde quando caiu diante do suíço Roger Federer na épica final do último Aberto da Austrália, em janeiro, Rafael Nadal se garantiu em mais uma decisão ao arrasar o croata Marin Cilic por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, na noite desta sexta-feira, e avançar para brigar pelo tricampeonato do Torneio de Acapulco, onde já ergueu o troféu de campeão em 2005 e 2013.

Cabeça de chave número 2 do ATP 500 mexicano realizado em quadras duras, o espanhol precisou de apenas 1h24min em quadra para liquidar o atual oitavo tenista do ranking mundial e assim avançar com favoritismo para a decisão.

O adversário de Nadal na luta pelo título está programado para ser definido ainda na noite desta sexta (no horário local). O ex-número 1 do mundo e hoje sexto colocado da ATP irá encarar o vencedor da partida entre o australiano Nicky Kyrgios e o norte-americano Sam Querrey, que farão a outra semifinal em Acapulco em duelo que só será encerrado na madrugada deste sábado (no horário de Brasília).

Kyrgios foi o surpreendente algoz do sérvio Novak Djokovic, cabeça de chave número 1, nas quartas de final, enquanto Querrey também desbancou o favoritismo do austríaco Dominic Thiem, quarto pré-classificado, na mesma fase do torneio mexicano.

Nadal irá buscar na decisão deste sábado um histórico 70º título de simples no circuito profissional, sendo o primeiro no ano em que disputa, em Acapulco, apenas o seu terceiro torneio. Além de ter caído diante de Federer na decisão em Melbourne, o espanhol foi eliminado pelo canadense Milos Raonic nas quartas de final do ATP 250 de Brisbane na abertura de sua temporada.

Para ir à mais uma decisão em sua gloriosa carreira, Nadal foi dominante diante de Cilic, o terceiro cabeça de chave, que sofreu a sua quarta derrota em cinco jogos contra o espanhol. Além de confirmar todos os seus saques no jogo, o favorito aproveitou quatro de dez chances de quebrar o serviço do croata, que não conseguiu converter nenhum dos sete break points cedidos pelo seu adversário.

FEMININO - Em outro jogo já encerrado na noite desta sexta em Acapulco, a francesa Kristina Mladenovic se garantiu na final feminina de simples ao derrotar a norte-americana Christina McHale por 2 sets a 1, com 7/5, 4/6 e 6/2.

Segunda cabeça de chave, a tenista da França assim se credenciou para lutar pelo título contra a ganhadora do duelo entre a croata Mirjana Lucic-Baroni, primeira pré-classificada, e a ucraniana Lesia Tsurenko. Essa outra semifinal também está prevista para ser encerrada na madrugada deste sábado (no horário de Brasília).

