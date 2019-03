Nadal acaba com sequência de surpresa sérvia e avança às quartas em Indian Wells

Na terceira vitória tranquila em três jogos em sua campanha, Rafael Nadal se garantiu nas quartas de final do Masters 1000 de Indian Wells ao vencer o sérvio Filip Krajinovic por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, nesta quarta-feira, nos Estados Unidos.

Cabeça de chave número 2 da importante competição realizada em quadras duras, o tenista espanhol assim também encerrou a surpreendente sequência de Krajinovic, que saiu do qualifying e na chave principal desbancou o favoritismo do belga David Goffin e do russo Daniil Medvedev, respectivos 20º e 14º pré-classificados, nas duas rodadas anteriores. Antes disso, ele ainda estreou despachando o casaque Mikhail Kukushkin.

Desta vez, pelas oitavas de final, o atual 113º colocado do ranking da ATP chegou a conquistar uma quebra de saque no primeiro set, mas o tenista número 2 do mundo controlou bem as ações e aproveitou as duas chances que teve de ganhar games no serviço do rival para encaminhar o seu triunfo em apenas 1h26min.

Nadal estreou em Indian Wells direto na segunda rodada e arrasou o norte-americano Jared Donaldson e o argentino Diego Schwartzman nas suas duas primeiras partidas em Indian Wells, cedendo um total de apenas seis games aos rivais nestes dois duelos.

Com o novo triunfo tranquilo, o espanhol se credenciou para encarar nas quartas de final o ganhador do confronto entre o norte-americano John Isner e o russo Karen Khachanov, previsto para ser realizado também nesta quarta-feira.

No outro único duelo já encerrado no dia pela chave de simples masculina em Indian Wells, Miomir Kecmanovic, outra surpresa sérvia, contou com a desistência do japonês Yoshihito Nishioka, por motivo de lesão, após vencer o primeiro set por 6/4. Assim, o atual 130º tenista do mundo também foi às quartas de final e terá como próximo rival o ganhador do jogo entre o canadense Milos Raonic e o alemão Jan-Lennard Struff, também programado para ser encerrado nesta quarta.