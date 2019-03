Na véspera do Fla-Flu, Diego critica sistema do Campeonato Carioca

Na véspera do Flamengo disputar o clássico com o Fluminense, no qual vai ser definido um dos finalistas da Taça Rio, o meia Diego não economizou críticas ao sistema do Campeonato Carioca durante entrevista coletiva nesta terça-feira, no Ninho do Urubu.

"É algo profundo para se discutir publicamente, existem interesses por trás. Mas isso tem que ser debatido urgentemente, esse sistema não é funcional e não é benéfico. Uma posição tem que ser tomada com a colaboração de todos. Esse formato de campeonato, na minha opinião, não esta correto", disse o capitão da equipe da Gávea. "Existem alternativas para solucionar isso, e não são tomadas por alguma razão que a gente não consegue entender."

Diego afirmou que o técnico Abel Braga ainda não definiu o time que vai entrar em campo e nem a tática a ser utilizada. Há a possibilidade de o Flamengo ser escalado com alguns reservas, uma vez que já está garantido na fase final do Carioca. "Mas independentemente disso temos de ter uma postura agressiva, pois faz parte do Flamengo", garantiu o meia.

O experiente jogador também não revelou como será o esquema de marcação a ser adotado pelo time da Gávea. "Com certeza, vai ser uma marcação forte, como é característica do nosso time. Ela poderá ser feita na saída de bola do Fluminense ou mais atrás, em nosso campo."

O Fla-Flu decisivo vai ser disputado nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã. Na quinta-feira, no mesmo estádio, Bangu e Vasco vão brigar pela segunda vaga na decisão da Taça Rio. Como teve a melhor campanha da Taça Rio e da Taça Guanabara, juntas, o Flamengo já está nas semifinais do Carioca.