Na véspera de decisão pelo Barça, Arthur se desculpa por ida a festa de Neymar

Na véspera do confronto decisivo pelas oitavas de final da Liga dos Campeões diante do Lyon, o volante Arthur se manifestou nesta terça-feira sobre as críticas que sofreu pela ida à festa de aniversário de Neymar no início do mês passado, que antecedeu uma lesão muscular. O jogador do Barcelona reconheceu o erro e pediu desculpas à torcida e à diretoria.

"Acho que me equivoquei. A vida tem destas coisas, às vezes você se equivoca e em outras acerta. Eu queria ir (à festa), mas sou grande para assumir minhas responsabilidades. Sabia o que estava fazendo e peço desculpa a quem se sentiu atingido", declarou.

Liberado pela comissão técnica, Arthur viajou a Paris para a festa de Neymar no dia 4 de fevereiro, antevéspera do confronto de ida das semifinais da Copa do Rei diante do Real Madrid. O jogador até participou da partida, mas sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda, relacionada por muitos à ida ao aniversário do amigo, que o deixou afastado dos gramados por três semanas.

"Na recuperação da lesão, meus companheiros me ajudaram muito e eu agradeço. Também estou agradecido a todos os membros da direção esportiva. Estou feliz por ter me recuperado. Dou o melhor de mim, mas sei que tenho que melhorar, inclusive como pessoa", admitiu.

Apesar da polêmica, Arthur deve ser titular no confronto de quarta diante do Lyon. Depois de empatar por 0 a 0 fora de casa, o time catalão precisa apenas de uma vitória simples para avançar, mas o brasileiro garantiu que não espera facilidade, mesmo atuando no Camp Nou.

"Estamos focados, concentrados, sabemos das dificuldades e da pressão que vamos enfrentar. Precisamos estar preparados, sabemos os riscos que corremos. Temos que jogar da melhor maneira possível", avaliou.