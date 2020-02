Na vela, Martine e Kahena sobem para 9º no Mundial e Scheidt está em 37º

Destaque para Kahena Kunze e Martine Grael, que ascenderam para o nono lugar na disputa da 49erFX. - Reprodução/Instagram

O segundo dia de competições de Mundiais de diferentes classes da vela na Austrália ficou marcado pela evolução de alguns dos principais nomes do Brasil na modalidade. Destaque para Kahena Kunze e Martine Grael, que ascenderam para o nono lugar na disputa da 49erFX, avançando para a flotilha de ouro. Já Robert Scheidt é o 37º no campeonato da Laser.

Atuais campeãs olímpicas, Martine e Kahena venceram a primeira regata do dia - a quarta do campeonato -, e depois ficaram em quarto e 13º lugar. Com um descarte, estão com 34 pontos perdidos, o que as levou a ascender da 16ª para a nona colocação em um dia na classificação do campeonato, que está sendo disputado em Geelong.

Medalhistas de prata no Mundial de 2019, Martine e Kahena foram campeãs em 2014, também tendo ficado na segunda posição em 2013, 2015 e 2017.

A liderança está com as britânicas Charlotte Dobson e Saskia Tidey, com nove pontos perdidos. As espanholas Tamara Echegoyen e Paula Barcelo vêm logo atrás, com 11, com as dinamarquesas Anne-Julie Schutt e Iben Nielsby, com 21, na terceira posição.

No Mundial da 49er, também realizado em Geelong, Marco Grael e Gabriel Borges ascenderam cinco posições para a 19ª, com 39 pontos, o que os garantiu na flotilha de ouro. Eles ficaram em quinto, 14º e sexto lugar nas regatas do dia. Com dois triunfos nesta quarta, os neozelandeses Peter Burling e Blair Tuke atingiram a liderança do campeonato, com sete pontos perdidos.

SCHEIDT - Em Melbourne, Scheidt teve desempenho regular no segundo dia do Mundial da Laser. Ele ficou na 12ª e na décima posição nas regatas desta quarta. Com 33 pontos perdidos, atingiu o 37º lugar na classificação geral.

Com vitórias em três das regatas realizadas, incluindo as duas desta quarta-feira, o alemão Philipp Buhl lidera o campeonato, com apenas três pontos perdidos, mesma pontuação do segundo colocado, o francês Jean Baptiste Bernaz. O croata Tonci Stipanovic é o terceiro, com 5 pontos perdidos. Gustavo Nascimento, outro representante brasileiro no campeonato, é o 89º colocado.

Como ficou em 12º lugar no Mundial de 2019, Scheidt assegurou a classificação para os Jogos de Tóquio, condição que só será perdida se Gustavo Nascimento for ao pódio no campeonato disputado em Melbourne.