Na semana do Rio Open, tenistas brasileiros ganham posições no ranking da ATP

A semana do Rio Open, principal torneio de tênis da América Latina que acontece no Rio de Janeiro, começou nesta segunda-feira com uma boa notícia para os brasileiros. Na atualização do ranking da ATP, cinco dos seis mais bem colocados ganharam posições, entre eles o cearense Thiago Monteiro, o mineiro João Menezes e o paulista Thomaz Bellucci.

Número 1 do País, Thiago Monteiro teve uma boa campanha no ATP 250 de Buenos Aires. Parado nas quartas de final na Argentina, o tenista ganhou quatro lugares e assumiu o 88.º posto. Mesma subida teve João Menezes, que saiu da 176.ª colocação para a atual 172.ª, a melhor da carreira até então. Ele precisa estar entre os 300 melhores do mundo ao final de Roland Garros, no início de junho, para validar a sua vaga aos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 obtida com a medalha de ouro no Pan de Lima, no Peru, no ano passado.

Outro destaque ficou por conta de Thomaz Bellucci, que voltou a disputar uma semifinal de Challenger após quase um ano e com a campanha em Cleveland, nos Estados Unidos, conseguiu recuperar 44 colocações, voltando ao Top 300 na 293.ª posição.

A liderança do ranking segue com o sérvio Novak Djokovic, seguido de perto pelo espanhol Rafael Nadal. O Top 5 é completado pelo suíço Roger Federer, pelo austríaco Dominic Thiem - principal estrela do Rio Open - e pelo russo Daniil Medvedev. Campeão do ATP 500 de Roterdã, na Holanda, o francês Gael Monfils permanece no nono posto. O vice Felix Auger-Aliassime, do Canadá, subiu da 21.ª para a 18.ª posição.

Quem mais se deu bem na atualização desta segunda-feira foi o norueguês Casper Ruud. Vencedor em Buenos Aires, o tenista escandinavo ganhou 11 colocações e foi para o 34.º posto, o mais alto da carreira. De quebra se tornou o melhor de seu país na história na ATP superando o próprio pai, que foi 39.º em 1995.

FEMININO - No ranking da WTA, o destaque da atualização desta segunda-feira ficou por conta da queda da ucraniana Elina Svitolina da quarta para a sexta posição. Quem se aproveitou disso foram a suíça Belinda Bencic e a canadense Bianca Andreescu, que agora ocupa o quarto e o quinto lugares, respectivamente. A liderança segue com a australiana Ashleigh Barty, seguida pela romena Simona Halep e pela checa Karolina Pliskova.

Campeã do Torneio de São Petersburgo, na Rússia, a holandesa Kiki Bertens se manteve na oitava colocação. Derrotada na final, a casaque Elena Rybakina não tem do que reclamar. Ganhou seis posições e entrou no Top 20, no 19.º lugar.

Entre as brasileiras, só queda no ranking. Sem jogar por ainda cumprir, até 22 de maio deste ano, uma punição em um caso de doping, Beatriz Haddad Maia caiu da 147.ª para a 149.ª colocação. Gabriela Cé pereu quatro postos e ocupa o 229.º lugar.

Confira o ranking da ATP:

1.º - Novak Djokovic (SER) - 9.720 pontos

2.º - Rafael Nadal (ESP) - 9.395

3.º - Roger Federer (SUI) - 7.130

4.º - Dominic Thiem (AUT) - 7.045

5.º - Daniil Medvedev (RUS) - 5.890

6.º - Stefanos Tsitsipas (GRE) - 4.745

7.º - Alexander Zverev (ALE) - 3.885

8.º - Matteo Berrettini (ITA) - 2.860

9.º - Gael Monfils (FRA) - 2.860

10.º - David Goffin (BEL) - 2.600

11.º - Fabio Fognini (ITA) - 2.400

12.º - Roberto Bautista Agut (ESP) - 2.360

13.º - Diego Schwartzman (ARG) - 2.265

14.º - Andrey Rublev (RUS) - 2.219

15.º - Denis Shapovalov (CAN) - 2.075

16.º - Stanislas Wawrinka (SUI) - 2.060

17.º - Karen Khachanov (RUS) - 2.040

18.º - Felix Auger-Aliassime (CAN) - 1.921

19.º - John Isner (EUA) - 1.850

20.º - Benoit Paire (FRA) - 1.738

88.º - Thiago Monteiro (BRA) - 669

172.º - João Menezes (BRA) - 286

206.º - Thiago Wild (BRA) - 235

Confira o ranking da WTA:

1.ª - Ashleigh Barty (AUS) - 8.367 pontos

2.ª - Simona Halep (ROM) - 5.796

3.ª - Karolina Pliskova (RCH) - 5.290

4.ª - Belinda Bencic (SUI) - 4.720

5.ª - Bianca Andreescu (CAN) - 4.665

6.ª - Elina Svitolina (UCR) - 4.650

7.ª - Sofia Kenin (EUA) - 4.495

8.ª - Kiki Bertens (HOL) - 4.335

9.ª - Serena Williams (EUA) - 3.915

10.ª - Naomi Osaka (JAP) - 3.626

11.ª - Petra Kvitova (RCH) - 3.566

12.ª - Madison Keys (EUA) - 2.962

13.ª - Aryna Sabalenka (BLR) - 2.820

14.ª - Johanna Konta (GBR) - 2.753

15.ª - Petra Martic (CRO) - 2.586

16.ª - Garbiñe Muguruza (ESP) - 2.527

17.ª - Mareta Vondrousova (RCH) - 2.431

18.ª - Alison Riske (EUA) - 2.360

19.ª - Elena Rybakina (CAZ) - 2.141

20.ª - Angelique Kerber (ALE) - 2.090

149.ª - Beatriz Haddad Maia (BRA) - 413

229.ª - Gabriela Cé (BRA) - 256

361.ª - Teliana Pereira (BRA) - 126