Na reestreia de Sheik, Corinthians obtém vitória magra sobre o Novorizontino

O Corinthians continua dando passos pequenos, mas efetivos no Paulistão. A vitória magra por 1 a 0 sobre o Novorizontino, neste domingo à noite, fora de casa, manteve o time na liderança do Grupo A da competição, agora com 12 pontos. O resultado também fez do time comandado por Fábio Carille se garantir como o atual dono da segunda melhor campanha do Estadual, atrás apenas do Palmeiras, que tem 100% de aproveitamento.

A principal novidade do time foi Junior Dutra titular, no lugar de Kazim. Em busca de espaço na equipe, o atacante teve atuação firme, mas perdeu boas oportunidades de marcar.

O jogo também marcou o retorno de Emerson Sheik, que entrou no segundo tempo, com a camisa 47, em alusão ao dia 4 de julho de 2012, quando marcou dois gols e ajudou o Corinthians a conquistar a Libertadores na final contra o Boca Juniors no Pacaembu. Ele substituiu Clayson, mas também fez pouco na partida, marcada pelo equilíbrio entre as equipes que, fechadas, acabaram anulando as jogadas ofensivas uma da outra.

Bem posicionadas e fortes na marcação, as equipes lutaram para achar espaços, mas as poucas chances de gol se concentraram no primeiro tempo, dominado pelo Novorizontino. O placar foi definido em jogada de bola parada, após Pedro Henrique aproveitar cruzamento de Jadson na área, aos 38 da primeira parte.

Antes do gol, o jogo era dos mandantes, que se fecharam logo nos primeiros minutos e complicaram a partida para os visitantes. Mais ofensivo, o time de Doriva dominava o jogo, criando boas chances com Juninho e Everton. Nas duas jogadas, Fagner chegou na dividida para impedir as finalizações. Jean Patrick e Magno Alves pararam em Cássio.

Envolvido pelos donos da casa, o Corinthians só teve chance real de gol na bola parada de Jadson, e aproveitou, com Pedro Henrique, de cabeça. À frente no placar, o Corinthians voltou para o segundo tempo disposto a segurar a vitória, e apostou nos contra-ataques. Mas o Novorizontino também se fechou, e o jogo acabou esfriando. O Corinthians abusava dos passes errados e Carille pedia calma e mais controle na posse de bola.

Porém, o futebol pobre apresentado neste domingo já foi suficiente para bater o Novorizontino, que estacionou nos sete pontos e ocupa a terceira posição do Grupo C.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO 0 X 1 CORINTHIANS

NOVORIZONTINO - Oliveira; Tony, Fábio Ferreira, Eder e Lucas Siqueira; Adilson, Jean Patrick e Jean Carlos (Cléo Silva); Juninho (Rafael Ratão), Everton e Magno Alves (Alisson Safira). Técnico: Doriva.

CORINTHIANS - Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero (Marquinhos Gabriel), Rodriguinho, Jadson (Camanho) e Clayson (Emerson Sheik); Junior Dutra. Técnico: Fábio Carille.

GOL - Pedro Henrique, aos 38 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinicius Dias Araujo.

CARTÕES AMARELOS - Tony, Alisson Safira e Fagner.

PÚBLICO - 8.914.

RENDA - Não disponível.

LOCAL - Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).