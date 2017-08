Na rampa de chegada, Reinaldo Azambuja recepciona pilotos do Rally dos Sertões

Bonito (MS) – “É uma alegria termos em Mato Grosso do Sul um dos maiores ralis do mundo, e no melhor destino de ecoturismo do mundo”. Com essas palavras, o governador Reinaldo Azambuja expressou a satisfação de ver Bonito ser palco da última etapa da edição histórica de 25 anos do Rally dos Sertões. Centenas de competidores do País cruzaram a rampa de chegada da competição neste sábado (26.8).

Considerada uma das maiores provas off road do planeta, o Rally dos Sertões reuniu 240 pilotos em sete dias de prova, de 19 a 26 de agosto. O trajeto de 3,3 mil quilômetros teve início em Goiânia (GO) e fim em Bonito, passando ainda pelas cidades sul-mato-grossenses de Coxim e Aquidauana.

“Fico muito feliz de ver a participação das pessoas. O desafio que fica agora é fazer com que esses eventos que movimentam a economia local e que trazem um turismo diferenciado sejam uma constante em Mato Grosso do Sul. Estão de parabéns o Mato Grosso do Sul e o Rally dos Sertões”, afirmou Reinaldo.

Campeões

Os campeões da histórica edição de 25 anos do Rally dos Sertões foram conhecidos na tarde deste sábado. Jean Azevedo (motos), Cristian Baumgart/Beco Andreotti (carros), Bruno Varela/João Arena (UTVs) e Diogo Zonato (quadriciclos) foram os vencedores. Na sétima e última etapa da competição eles saíram de Aquidauana e chegaram a Bonito.

Entre os pilotos, o destaque fica com a Helena Soares, 36 anos, que competiu na categoria carros. “A maior dificuldade é superar a questão da competitividade. Uma mulher competitiva e com resultados, numa categoria predominantemente masculina, incomoda bastante, e eu sou muito cobrada”, comentou sobre a prova.

A respeito de Mato Grosso do Sul, a esportista foi só elogios. “Eu adorei MS desde que entrei no Estado. Não conhecia, fiquei encantada com a recepção, com a estrutura e com as estradas. Eu me surpreendi positivamente. Estava doida para chegar e agora vou esticar alguns dias para conhecer as belezas naturais”, falou.

Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro

Veja Também

Comentários