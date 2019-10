Na primeira final em quatro anos, Teliana Pereira fica com vice no ITF da Itália

A tenista brasileira Teliana Pereira foi vice-campeã do ITF de Santa Margherita di Pula, na Itália, neste domingo. Ela foi superada na final pela croata Tena Lukas por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. O torneio distribui US$ 25 mil (cerca de R$ 100 mil).

Apesar da derrota, Teliana comemorou sua primeira final após quatro anos lutando com problemas físicos: "Estou super feliz, foi uma semana muito positiva. Fiz vários jogos, fisicamente estou muito bem".

"Eu percebi que meu trabalho na parte física deu resultado. Fazer uma final depois de tanto tempo é muito importante", disse a tenista brasileira nascida no Pernambuco.

O próximo torneio de Teliana começa já na próxima segunda-feira, no ITF Riba Roja de Tubia, na Espanha. "Hoje não consegui jogar meu melhor tênis, oscilei bastante, mas sabemos que isso faz parte do dia a dia do tenista", ponderou.

"Agora é focar para a próxima semana. Sempre há expectativa, mas estou confiante que eu estou no caminho certo e fazendo um bom trabalho", acrescentou a brasileira.