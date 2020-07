Na mira do Santos, lateral Bidu renova contrato com o Guarani

lateral-esquerdo do Guarani, Matheus Bidu - (Foto: Divulgação)

Apesar do interesse do Santos, o Guarani acertou a renovação de contrato com o lateral-esquerdo Matheus Bidu. O novo vínculo tem duração até o dia 15 de março de 2023.

Formados nas categorias de base do clube campineiro, Bidu recebeu um aumento salarial. Consequentemente, se elevou o valor da multa rescisória, que agora é de R$ 10 milhões para o mercado interno e de R$ 115 milhões para times estrangeiros.

O Guarani é dono de 60% dos direitos econômicos de Bidu, enquanto os outros 40% pertencem ao grupo que é ligado ao empresário Roberto Graziano, que se reuniu com o presidente Ricardo Miguel Moisés na semana passada.

A assinatura de um novo contrato, entretanto, não é garantia real de permanência de Bidu no Brinco de Ouro da Princesa até o final da temporada.

Titular nas seis primeiras rodadas do Paulistão até se contundir, o lateral despertou o interesse do Santos. Houve, inclusive, contato entre as duas diretorias.