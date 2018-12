Na mira do Corinthians, Leandro Castán diz que já definiu futuro

O zagueiro Leandro Castán - Divulgação

O Corinthians está tentando acertar o retorno do zagueiro Leandro Castán, que ajudou o clube paulista na conquista da Copa Libertadores de 2012. O jogador esteve presente na festa de despedida de Emerson Sheik, na Arena Corinthians, na noite de sexta-feira, e falou sobre o assunto.

Castán disputou a última temporada pelo Vasco, com quem tem contrato por mais um ano. "Quando vim para o Vasco, abri mão de muita coisa. Estou procurando dar uma desligada de tudo, deixei na mão do meu pai que está cuidando das coisas. Ainda tenho contrato com o Vasco, mas é difícil, porque todo mundo sabe o carinho que tenho por esse time e essa torcida (em referência ao Corinthians)", comentou o zagueiro.

O pai de Castán deve se reunir com os dirigentes do Vasco na próxima semana para definir o futuro do zagueiro. Mas o diretor executivo do Vasco, Alexandre Faria, já indicou que não pretende liberar o defensor de graça.

O zagueiro de 32 anos disputou 15 jogos pelo clube carioca na atual temporada e foi um dos poucos poupados pelos torcedores na reta final do Campeonato Brasileiro.

Zagueiro do atual elenco e reserva de Henrique, Marlon, de 26 anos, comentou a possibilidade de aumento da concorrência no sistema defensivo. "Pretendo seguir no Corinthians na próxima temporada. Quem não quer jogar aqui? Se confirmar o Castán será um grande reforço. Vai subir o nível mais ainda. Vamos torcer para que dê certo porque ele vai nos ajudar muito", comentou.

O Corinthians já confirmou a chegada de três reforços para a próxima temporada: o lateral-direito Michel Macedo e os atacantes Gustavo Mosquito e André Luis. O clube também está próximo de acertar com o volante Richard, do Fluminense.