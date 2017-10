Na luta para evitar título de Márquez, Dovizioso lidera dia da MotoGP na Malásia

Andrea Dovizioso mostrou nesta sexta-feira que não pretende facilitar a vida de Marc Márquez na luta pelo título do campeonato da MotoGP. O italiano da Ducati liderou os dois treinos livres da etapa da Malásia, a penúltima da temporada 2017, começando o fim de semana na frente no Circuito Internacional de Sepang.

No último domingo, Dovizioso foi apenas o 13º colocado na etapa da Austrália e viu Márquez vencer a prova em Phillip Island, abrindo uma vantagem de 33 pontos - 269 a 236 - na liderança. Isso significa que o espanhol, sem depender de qualquer resultado, poderá ser campeão pela quarta vez da MotoGP já na Malásia, bastando terminar a prova de domingo na segunda posição.

Dovizioso, portanto, não depende apenas de si para impedir a conquista de Márquez, mas até agora fez o máximo que pode para evitá-la. O italiano liderou as duas sessões preparatórias para a corrida nesta sexta-feira, sendo que a primeira foi realizada com a pista seca, enquanto a segunda ocorreu sob chuva.

O retrospecto também aumenta as esperanças de Dovizioso, pois no ano passado ele venceu a etapa malaia. E o seu melhor tempo nesta sexta-feira, assim como dos outros pilotos, foi registrado no primeiro treino livre, quando marcou 2min00s671 - na segunda sessão, ele cravou 2min11s640. Márquez fechou o dia em quinto lugar na classificação geral, com 2min00s950. Mas o espanhol da Honda foi o segundo mais rápido do segundo treino livre.

Quem mais se aproximou de Dovizioso nas duas sessões foi o espanhol Álvaro Bautista, da Aspar Ducati, o segundo colocado da sexta-feira na Malásia, com 2min00s742. O francês Johann Zarco, da Yamaha Tech 3, ficou na terceira posição, com 2min00s807, e o espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, foi o quarto, com 2min00s903.

A relação dos dez primeiros colocados dos treinos livres de sexta-feira na Malásia foi completada, em ordem, pelo britânico Cal Crutchlow, da LCR Honda, pelo checo Karel Abraham, da Aspar Ducati, e pelos espanhóis Hector Barbera, da Avintia Ducati, Dani Pedrosa, da Honda, e Jorge Lorenzo, da Ducati. Já o italiano Valentino Rossi, da Yamaha, teve desempenho discreto nos treinos livres e fechou o dia em uma modesta 12ª colocação.

As atividades no Circuito Internacional de Sepang serão retomadas neste sábado, com a realização da sessão classificatória às 4h10 (horário de Brasília). A largada para a etapa da Malásia da MotoGP será às 5 horas do domingo.