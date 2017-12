Na Europa, Tite assistirá in loco a dois jogos do Manchester City nesta semana

A CBF divulgou nesta terça-feira a agenda do técnico Tite para os próximos dias. O comandante da seleção brasileira está na Europa, onde assistirá até o fim desta semana a duas partidas do Manchester City, principal time do continente na atualidade.

De acordo com a agenda fornecida pela entidade, Tite estará na Ucrânia nesta quarta-feira ao lado do coordenador de seleções, Edu Gaspar, para acompanhar o confronto dos comandados de Pep Guardiola diante do Shakhtar Donetsk, em Kharkiv, na Ucrânia.

Já no domingo, a dupla assistirá ao clássico entre Manchester United e City, pelo Campeonato Inglês. Auxiliar de Tite, o ex-lateral Sylvinho também estará presente em Old Trafford para esta partida.

Paralelamente, outros dois assistentes de Tite farão seu próprio roteiro pela Europa. Cléber Xavier e Matheus Bachi assistirão ao duelo entre Chelsea e Atlético de Madrid, nesta terça-feira, em Londres, pela Liga dos Campeões. No dia seguinte, acompanharão Porto x Monaco, em Portugal, também pelo torneio. Na sexta, verão o treino da Juventus, em Turim, onde, no dia seguinte, acompanharão o duelo entre a equipe e a Inter de Milão, pelo Campeonato Italiano.

Tite se acostumou a realizar estas excursões para a Europa para analisar jogadores e, a meses do início da Copa do Mundo, vive o momento de definição do elenco para ir à Rússia.